La Plaza Mayor de Leganés se llena de aficionados para arropar a los héroes del ascenso

Leganés (Madrid), 3 jun (EFE).- Unas ocho mil personas, según cifras del ayuntamiento, se dieron cita en la Plaza Mayor de Leganés para homenajear al equipo que ha logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol español tras proclamarse campeón de LaLiga Hypermotion.

Después de ser recibidos por el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, los integrantes de la expedición blanquiazul bajaron hasta un escenario situado en el recinto para celebrar su éxito, micrófono en mano y en mitad de cánticos de los aficionados que querían transmitirles su cercanía.

El centrocampista argentino Julián Chicco y el portero Dani Jiménez hicieron las veces de maestros de ceremonia y fueron llamando uno a uno al resto de sus compañeros para conocer sus impresiones y sus sensaciones tras el éxito logrado por el equipo.

En medio de un ambiente distendido, los futbolistas se dirigieron a los asistentes. Así, entre otros, Jorge Miramón aseguró a estos que iban a disfrutar "mucho" en Primera; Naïs Djouahra definió el año como "increíble"; Óscar Ureña afirmó que les habían ayudado "muchísimo"; Seydouba Cissé opinó que desde su llegada había recibido "mucho cariño"; y Sergio González indicó que era un "orgullo" ser capitán.

Por su parte Jorge Sáenz apuntó: "Todos los demás equipos que no eran el Leganés se creyeron el objetivo de los 50 puntos, nosotros no y estoy muy contento con tener un ascenso aquí con el Leganés".

Uno de los momentos más especiales fue el intercambio de mensajes que compartieron los guardametas Dani Jiménez y Diego Conde. El primero de ellos, menos habitual, señaló: "Diego ha sido para mi el artífice de mantenernos donde nos hemos mantenido. El gran premio de estar aquí es en gran parte mérito de él. Su rendimiento ha sido soberbio para poder estar aquí todos juntos".

Por su parte Conde, respondió: "Para mi eres un ejemplo. Eres un currante, sabía que venir aquí era competir con un porterazo. Has apretado el culo sin poner una mala cara, siempre llegabas el primero. Los méritos me los he llevado yo, que era el que estaba en el campo, pero esta gente ha apretado mucho".

En cuanto al técnico Borja Jiménez, expresó: "Aparte de buenos futbolistas son buena gente. Me quería acordar de toda la gente que está aquí, a la afición infinitas gracias por cómo ha empujado. Es un año que vamos a recordar todos para toda la vida".

También se expresó Txema Indias, el director deportivo: "Estoy muy orgulloso de esta gente, me habéis hecho muy feliz. Me quedo con el grupo humano que hemos sido capaces de formar"

El último en hablar fue el presidente Jeff Luhnow: "Este trofeo de campeones es para Leganés. Es nuestro primer campeonato, pero no va a ser el último. Detrás de cada uno de estos jugadores hay un equipo completo de empleados que merecen la enhorabuena, porque este campeonato no existe sin ellos. Gracias a todos. Este cuento no termina aquí, empieza aquí. Vamos a construir algo especial para el futuro". EFE

