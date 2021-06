Portaltic.-Apple mejora la concentración en el nuevo iOS 15 y añade documentos de identificación a Wallet

07-06-2021 El sistema iOS 15 de Apple. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Apple ha presentado este lunes en su evento anual de desarrolladores WWDC21 la nueva versión de su sistema operativo para móviles iPhone, iOS 15, con nuevas funciones para ayudar a los usuarios a estar concentrados con Focus o presentar documentos de identidad con la app Wallet, y ha presentado también un nuevo sistema para sus tabletas, iPad OS 15, que potencia la multitarea.



El CEO de Apple, Tim Cook, ha saltado a un escenario virtual de la keynote de WWDC21 poblado de usuarios a través de sus 'memojis' de realidad aumentada para destacar las funciones del ecosistema de aplicaciones de la compañía.



IOS 15



Apple ha presentado la nueva versión de iOS 15, que busca facilitar que los usuarios sigan conectados de nuevas formas, a través de novedades en su app de videollamadas FaceTime para hacerlas más cómodas y similares a las conversaciones reales con audio espacial y con cancelación de ruido, así como vista en mosaico.



FaceTime añade también el modo retrato para difuminar el fondo durante las llamadas "de forma natural", según ha descrito el vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi.



La app de videollamadas suma también SharePlay, que permite compartir elementos durante las videollamadas como música o permitir que dos usuarios vean el mismo vídeo a la vez y sigan viendo al mismo tiempo su reacción con la app, o compartir el vídeo con Apple TV o servicios externos a través del lanzamiento de la API de SharePlay.



La app de mensajería nativa de iOS, Mensajes, también se renueva con iOS 15. Apple ha añadido las recomendaciones compartidas, que recuerda contenido enviado por amigos como noticias para recordar que el usuario las lea, listas de reproducción en Apple Music o galerías de imágenes recibidas en Apple Fotos, entre otros.



La nueva versión del sistema operativo incorpora también nuevas funciones para ayudar que los usuarios se mantengan concentrados como parte de su sección Focus.



Como parte de este esfuerzo, se ha renovado el diseño de las notificaciones, con resúmenes generados a través de IA para que el usuario se ponga al día con las notificaciones importantes que no procedan de otras personas, que se mantienen aparte.



Asimismo, ha incorporado recordatorios en Mensajes para advertir a otras personas cuando el usuario ha activado el modo 'no molestar' del sistema. Dentro de este modo, el usuario también puede elegir qué tipo de notificaciones priorizar, según si son de trabajo o de vida personal o entretenimiento.



iOS 15 está equipado también con la función de texto en vivo, que funciona desde diversos apartados como la cámara, para permitir copiar texto a través de la cámara, seleccionarlo y enviarlo a través de otras apps. También funciona en capturas de pantalla y, además de móviles iPhone, desde iPad y Mac.



Spotlight es otra de las novedades del sistema, que permite que los usuarios encuentren sus fotos directamente desde la pantalla principal, buscando incluso por texto que aparece en ellas, así como ubicaciones recibidas o información sobre famosos.



iOS 15 también ha hecho que Apple Music esté presente en la función de recuerdos del sistema, de forma que incorpora música en las galerías de fotos creadas automáticamente por el sistema. El usuario puede personalizar estos montajes, en función de cada canción -seleccionadas por la compañía-, con la que se aplican diferentes filtros de imagen.



WALLET, CLIMA Y MAPAS



Wallet, Clima y Apple Mapas añade también novedades con el nuevo iOS 15. Wallet ha ampliado la cantidad de vehículos con los que es compatible para que el usuario los abra desde el móvil, y añade también tarjetas de habitación de hoteles.



Apple Wallet suma también los documentos de identificación, encriptados y almacenados de forma segura con los mismos mecanismos que emplea Apple Pay, su servicio de pagos móviles, así como los billetes de avión.



La aplicación de Clima se ha renovado con iOS 15 con nuevos gráficos y diseños según el tiempo meteorológico, así como mapas de pantalla completa en alta definición.



Por su parte, la aplicación de mapas nativa del iPhone, Apple Maps, cuyos nuevos mapas llevan disponibles en Estados Unidos desde hace dos años, ha lanzado esta función desde este lunes en España y Portugal.



También ha incorporado un nuevo nocturno con luz lunar, y nuevos detalles con información para los conductores en ciudades, como intersecciones y carriles de taxi o de autobús, así como intersecciones de autopistas tridimensionales, que llegarán a CarPlay este año.



Los usuarios de Apple Mapas dispondrán también en algunas ciudades de Estados Unidos a finales de 2021 de una experiencia tridimensional, con la que podrán escanear su entorno con la cámara para orientarse.



AIRPODS



Los auriculares inalámbricos de Apple, AirPods, añaden nuevas funciones con iOS 15, como la característica de mejora de conversación, que aumenta el volumen de la otra persona en conversaciones y elimina el del entorno con la cancelación de ruido.



AirPods se integra con Focus para reducir las notificaciones menos importantes, e incorporan integración con la app Find My de iOS para encontrar el dispositivo cuando se pierde, de forma que este puede sonar para localizarlo.



Los auriculares añaden sonido espacial también junto con Apple TV y macOS. Desde este lunes, los auriculares añaden también soporte para Dolby Atmos al escuchar Apple Music.



IPADOS 15



iPadOS, el sistema operativo de las tabletas iPad de Apple, también ha recibido novedades en el marco de WWDC21, con la presentación de la nueva versión iPadOS 15, que busca hacer el sistema más fluido e intuitivo.



La pantalla principal suma funciones, con nuevos 'widgets' de contactos para contactar con personas de forma rápida, de fotos o para jugar a videojuegos, así como un formato mayor adaptado a la mayor pantalla del iPad.



Para que las aplicaciones sigan siendo accesibles, Apple ha llevado la biblioteca de aplicaciones de iOS al iPad, personalizable por parte del usuario.



La multitarea es otro aspecto recibe mejoras con iPadOS 15. El botón de pantalla dividida ahora llevar directamente a la pantalla principal para que sea más rápido cambiar entre aplicaciones en pantalla dividida, así como arrastrando una app sobre otra, entre otras novedades, como el estante de apps, para albergar las aplicaciones minimizadas.



El sistema del iPad gana también atajos de teclado, así como novedades para la aplicación de Notas, que incorporan menciones, después de una arroba, así como etiquetas, para encontrar notas de forma rápida.



La app de Notas se extiende a todo el sistema con la función Quick Notes o de notas rápidas, que pueden tomarse desde cualquier aplicación nativa del sistema como Safari, tanto a mano como copiando texto.



La app del traductor nativo de Apple llega también a iPad, con funciones como la traducción automática, que permite hablar directamente y traducir a texto en tiempo real. Se trata también de una función extendida a todo el sistema.



Los iPad añade también con su nuevo sistema la posibilidad de que los desarrolladores programen aplicaciones para iPhone y iPad de las tabletas con el lenguaje Swift de Apple, que también permite publicarlas en la App Store.



Los nuevos iOS 15 y iPadOS 15 estarán disponibles para desarrolladores este mes, llegarán en beta en julio y a los usuarios en otoño.