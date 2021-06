Ciencia.-La NASA estudiará en Venus cómo el hermano de la Tierra es un infierno

03-06-2021 Venus esconde una gran cantidad de información que podría ayudarnos a comprender mejor la Tierra y los exoplanetas. El JPL de la NASA está diseñando conceptos de misión para sobrevivir a las temperaturas extremas y la presión atmosférica del planeta. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La NASA volverá a fin de esta década a Venus, el vecino planetario más cercano a la Tierra, para comprender cómo un planeta similar al nuestro puede convertirse en un invernadero infernal.



Una de las dos misiones seleccionadas para este propósito se denomina DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Medirá la composición de la atmósfera de Venus para comprender cómo se formó y evolucionó, así como para determinar si el planeta alguna vez tuvo un océano. La misión consiste en una esfera descendente que se sumergirá a través de la atmósfera espesa del planeta, realizando mediciones precisas de gases nobles y otros elementos para comprender por qué la atmósfera de Venus es un invernadero desbocado en comparación con la de la Tierra.



Además, DAVINCI + devolverá las primeras imágenes de alta resolución de las características geológicas únicas en Venus conocidas como "teselas", que pueden ser comparables a los continentes de la Tierra, lo que sugiere que Venus tiene placas tectónicas. Esta sería la primera misión dirigida por Estados Unidos a la atmósfera de Venus desde 1978, y los resultados de DAVINCI + podrían remodelar nuestra comprensión de la formación de planetas terrestres en nuestro sistema solar y más allá. La misión se liderará desde el Centro Goddard de la NASA.



La segunda misión es VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), que mapeará la superficie de Venus para determinar la historia geológica del planeta y comprender por qué se desarrolló de manera tan diferente a la Tierra. En órbita alrededor de Venus con un radar de apertura sintética, VERITAS trazará las elevaciones de la superficie de casi todo el planeta para crear reconstrucciones 3D de la topografía y confirmar si procesos como la tectónica de placas y el vulcanismo todavía están activos en Venus.



VERITAS también mapeará las emisiones infrarrojas de la superficie de Venus para mapear su tipo de roca, que es en gran parte desconocido, y determinará si los volcanes activos están liberando vapor de agua a la atmósfera. Con el liderazgo del Jet Propulsion Laboratory (JPL), el Centro Aeroespacial Alemán proporcionará el mapeador infrarrojo con la Agencia Espacial Italiana y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia contribuyendo al radar y otras partes de la misión.



"Estamos acelerando nuestro programa de ciencia planetaria con una intensa exploración de un mundo que la NASA no ha visitado en más de 30 años", dijo en un comunicado Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA. "Utilizando tecnologías de vanguardia que la NASA ha desarrollado y perfeccionado durante muchos años de misiones y programas de tecnología, estamos marcando el comienzo de una nueva década de Venus para comprender cómo un planeta similar a la Tierra puede convertirse en un invernadero. Nuestras metas son profundas. No se trata solo de comprender la evolución de los planetas y la habitabilidad en nuestro propio sistema solar, sino de extenderse más allá de estos límites a los exoplanetas, un área de investigación emocionante y emergente para la NASA ".



Además de las dos misiones, la NASA seleccionó un par de demostraciones de tecnología para volar con ellas. VERITAS albergará el Deep Space Atomic Clock-2, construido por JPL y financiado por la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA. La señal de reloj ultraprecisa generada con esta tecnología ayudará en última instancia a permitir maniobras de naves espaciales autónomas y mejorar las observaciones científicas de radio.



DAVINCI + albergará el espectrómetro compacto de imágenes ultravioleta a visible (CUVIS) construido por Goddard. CUVIS realizará mediciones de luz ultravioleta de alta resolución utilizando un nuevo instrumento basado en óptica de forma libre. Estas observaciones se utilizarán para determinar la naturaleza del absorbente ultravioleta desconocido en la atmósfera de Venus que absorbe hasta la mitad de la energía solar entrante.