El PRI abre la puerta a una alianza opositora en las presidenciales de México

La secretaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, habla durante una entrevista con Efe, el pasado 20 de mayo de 2021, en la Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 29 may (EFE).- La secretaria general del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Carolina Viggiano, abrió la puerta a formar una gran coalición opositora para recuperar la Presidencia en 2024 tras el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

El PRI concurrirá por primera vez en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio con la inédita alianza Va por México, junto al derechista PAN y el izquierdista PRD, algo que podría "repetir" en las presidenciales si logra buenos resultados frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador.

"Sí se puede repetir. Vamos a esperar a los resultados y si funciona seguramente podríamos analizar la posibilidad de repetir una alianza de este tipo", contó Viggiano en una entrevista con Efe en su despacho en la sede central del partido, en el centro de Ciudad de México.

La secretaria general dijo que el PRI ya está haciendo "proyecciones" con la mirada puesta en 2024 y cree que "la sociedad se ha dado cuenta" de que su partido gobierna "mejor" y tiene "más experiencia".

Pero no detalló quién debería ser el candidato presidencial de la oposición.

"Llegado el momento tocará revisar quiénes tienen los perfiles más competitivos para encabezar y seamos capaces con generosidad de construir una alianza ganadora", opinó.

UNIDOS CONTRA LÓPEZ OBRADOR

Por ahora los esfuerzos están centrados en el 6 de junio, cuando más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos en lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia de México.

"Nuestra expectativa es conquistar más espacios en la Cámara de Diputados. Por eso construimos una alianza que no fue sencilla con partidos como el PAN o el PRD que fueron nuestros adversarios, sin embargo nos unió rescatar este país del desastre", dijo Viggiano, mano derecha del presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Viggiano criticó que la mayoría parlamentaria en manos de Morena y sus aliados desde 2018 tiene "un ánimo autoritario de poder" y se ha convertido "en una aplanadora" en casi todas las votaciones.

"El Gobierno federal todos los días busca dividir y polarizar, nos debilita como nación. Eso les puede hacer ganar porque dividen el país en dos y se quedan una parte", lamentó.

Además, denunció que los planes de austeridad del Gobierno han afectado a las mujeres, a los enfermos de cáncer y a los campesinos, entre otros, y arremetió contra la gestión de la pandemia, que ha situado a México como cuarto en el mundo en número de muertos.

Un "diagnóstico" que, dijo, comparten tanto el PRI como el PAN y el PRD, por lo que "la idea es actuar como bloque opositor" durante la próxima legislatura en la Cámara.

Viggiano, nacida en el estado de Hidalgo en 1968, está convencida de que la coalición opositora ha presentado candidatos "muy competitivos" y logrará retener "más de la mitad" de los 15 estados en juego, la mayoría actualmente dominados por el PRI.

AUTOCRÍTICA HECHA

El PRI fue el partido que dominó el poder en México durante 70 años hasta que el PAN le arrebató la Presidencia en 2000, y la recuperó en 2012 con Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto prometió una forma renovada de hacer política y grandes reformas para modernizar el país, pero la popularidad del partido se hundió entre escándalos de corrupción y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Tras la dura derrota de 2018, en la que el priista José Antonio Meade quedó tercero con el 16 % de los votos, el partido hizo autocrítica durante todo 2019, contó Viggiano.

"Nosotros hemos expulsado a muchos compañeros que han traicionado nuestros principios pero al final del día la investigación no está en el partido sino en la Fiscalía", aseguró la secretaria general.

Por ello, exigió a López Obrador, quien suele exhibir la corrupción de los Gobiernos anteriores, que "cuando acuse, pruebe y castigue" porque de lo contrario todo se queda en un "escándalo".

Además hizo un llamado a "no quedarse anclado en eso" ya que "la mayoría de priistas militando son trabajadores que luchan todos los días por conquistar una mejor calidad de vida".

Ante la acusación del presidente de compra de votos por parte del PRI en el estado de Nuevo León, el más poblado de los que están en juego, Viggiano respondió que el partido tricolor no necesita hacer eso.

"Morena acusa de lo que ellos hacen para curarse en salud. Ellos lo hacen (comprar votos) de manera oficial con sus programas sociales", remarcó.