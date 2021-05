María José Campanario cumple 42 años

19-08-2018 María José Campanario, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



María José Campanario ha estado siempre en primera línea de batalla porque ha pecado en muchas ocasiones de su vida de torpeza y ha toreado mal las historias que se contaban sobre ella en los platós de televisión. A la mujer de Jesulín de Ubrique se le puso la cruz encima desde sus inicios con el torero y muchos piensan que esa guerra la tiene más que perdida, pero ya sabemos que no podemos dar nada por hecho, los últimos acontecimientos con el documental de Rocío Carrasco nos lo ha demostrado.



La madre de Julia Janeiro siempre ha permanecido en silencio, menos cuando le ha interesado y ha hecho una exclusiva para la revista más importante a nivel internacional junto con su marido. Y aunque no ha participado en los platós de televisión, algunas veces se le ha ido el dedo en las redes sociales y a expuesto por ellas lo que pensaba sobre Belén Esteban.



La última guerra que tuvo que afrontar en silencio fue con la colaboradora de 'Sálvame' después de emitir una carta por sus redes sociales en la que no solamente le faltaba el respeto, sino insinuaba barbaridades sobre la de Paracuellos del Jarama.



Estas actitudes 'por detrás' han hecho que la imagen de María José Campanario no sea la más real, de hecho se la dibuja como una persona que no consigue empatizar con los demás. Hoy, cumple 42 años y lo cierto es que la mujer de Jesulín de Ubrique lo hace después de haber sido protagonista tras los rumores de mala relación con su hija, Julia Janeiro.



No hay mejor manera que zanjar los rumores con una imagen y eso es lo que hizo nuestra protagonista con su marido, quienes salieron de grabar un programa de televisión con la compañía de su hija y el novio de ésta. María José actúa así, acción, reacción, pero... ¿llegará el día que se siente en un plató de televisión a hablar de todas las polémicas de su vida?