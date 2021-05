Jesús Castro, enfadado cuando le pillamos con su novia, Alba Casillas, pide que respetemos su privacidad

27-05-2021 Jesús Castro, con Alba Casillas. MADRID, 28 (CHANCE) Siempre muy discreto con su vida privada, Jesús Castro ya no oculta su amor por la explosiva Alba Casillas y, después de varios meses de relación en el más absoluto secreto, el actor y la tronista compartían recientemente a través de sus redes sociales un apasionado beso para confirmar lo que se llevaba rumoreando una temporada; que están enamorados y que no les importa gritarlo a los cuatro vientos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Siempre muy discreto con su vida privada, Jesús Castro ya no oculta su amor por la explosiva Alba Casillas y, después de varios meses de relación en el más absoluto secreto, el actor y la tronista compartían recientemente a través de sus redes sociales un apasionado beso para confirmar lo que se llevaba rumoreando una temporada; que están enamorados y que no les importa gritarlo a los cuatro vientos.



Desde entonces, hemos visto al actor en varios eventos y, sin entrar en detalles pero tampoco sin esconder su ilusión, ha confirmado su felicidad al lado de la prima de Iker Casillas, con quien ha encontrado la estabilidad tras su ruptura con Anabel Hernández, con la que compartió varios años de su vida y de la que nunca habló públicamente.



Sin embargo, una cosa es hablar en un photocall y otra muy distinta que te 'pillen' disfrutando de una relajada comida con tu novia en una de las terrazas más populares de la capital, como le ha pasado a Jesús Castro. Y es que el protagonista de 'El niño' no ha ocultado su enfado cuando les hemos grabado juntos por primera vez y les hemos preguntado por su amor y, muy molesto, ha dejado algo claro.



"¿No tenéis nada más que hacer que hacer que estar aquí", ha exclamado el actor, sin entender qué interés tiene verle disfrutando de su amor: "Sabéis que no entro nunca a hablar de mi vida privada, no lo voy a hacer hoy". "Si queréis ver cómo estoy mirarme, nunca he estado mejor. No me enfado, pero me parece increíble que vengáis en un día que tengo libre a molestarme", ha asegurado, incrédulo confesando que le "repele esto".



Sin dar crédito y con Alba al lado cabizbaja, Jesús estallaba: "Un día que estoy tranquilo y veo esta película, este despliegue porque he comido una pizza y me he tomado una coca cola cero, me parece increíble. Sé que está la cosa mal y no tenéis mucho contenido. Está la cosa muy barata para que yo interese".



"Yo no me enfado cariño, porque si yo me enfado este señor no graba. No me estoy enfadando porque os respeto muchísimo, pero me gusta que sea un ten con ten. Igual que yo os respeto me respetéis a mí y creo que no se está dando. Os lo digo sinceramente, puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada, también puedo no serlo y creeme que no queréis", advertía el actor, confesando que está encantado de hablar de sus proyectos pero pidiendo que respetemos que no le gusta hablar de su vida privada. "Ya se que es tu curro, pero me da pena porque yo me dedico a otra cosa, jamás he vendido nada y jamás voy a hablar de mi vida. Me dedico a ser actor, tú vienes y me preguntas por mi peli y yo te respondo. Esto no. Entonces entiéndeme", pedía pidiendo que respetemos que no quiera hablar de su amor por Alba Casillas.



Por último, Jesús se ha mostrado muy sincero al revindicar su espacio cuando se apagan las cámaras: "Tengo pocos días para ser Jesús Castro, que es que soy de verdad y venís hoy. Soy una persona, soy actor cuando me pagan. Me estoy tomando algo tranquilo y que haya este despliegue por mi vida personal no me parece justo porque nunca he hablado de mi vida personal y segundo porque nunca voy a hablar. Solo os digo que estoy muy feliz y muy bien y muchas gracias por interesaros por mi salud sentimental, estoy muy contento. Ahora me voy a tomar algo como el hijo de Pili y el hermano de Moisés, que es lo que soy, ni el actor ni historias"