El dueto Río Roma muestra el regional mexicano que llevan en la sangre

Ciudad de México 28 may (EFE).- El dueto Río Roma se adentran por completo a los terrenos de la música regional mexicana con un disco dedicado a "todas las partes de México" de la mano de la agrupación Calibre 50, con quienes comparten su primer sencillo, "Tú eres mi amor".

"Mucha gente no lo sabe pero crecimos cantando mariachi, cantando canciones de Marco Antonio Solís, de Vicente Fernández. Como muchos mexicanos traemos el regional en la sangre y esta vez quisimos hacer algo más frontal, vamos a hacer un disco que comienza con esta canción y daremos un recorrido por nuestro país (con la música)", dijo a Efe José Luis Roma, compositor y cantante del dueto.

El tema celebra el amor, como todas las canciones de los hermanos Roma, pero mantiene el sonido de la música norteña de Calibre 50, pues según afirma José Luis, una de sus intenciones era no hacer "fusiones" sino entrar con todo al sonido de la agrupación de Mazatlán, en la costa de Sinaloa.

"Hoy más que nunca sentimos que el pop y el regional mexicano está más cerca de lo que la gente cree, esta canción la produjo Edén Muñoz, integrante de Calibre 50, y dijimos: tiene que ser 100 % Calibre 50, no queríamos algo híbrido", dijo el compositor.

En ese sentido, "Tú eres mi amor" también contará con la otra cara de la moneda, es decir, una versión pop "100 % Río Roma", que mostrarán más adelante, pero que también tendrá la participación de la agrupación norteña, quienes tuvieron que adaptarse a Raúl y a José Luis en su estilo.

"Incluso está en otro tono, o sea que son dos mundos diferentes en una misma canción", añadió José Luis.

La canción explora el lado más romántico de las baladas clásicas de los hermanos originarios del estado de Hidalgo, centro de México, y el sonido más bailable y potente de la música regional.

"Es que tú no eres mi vida, eres mi amor porque la vida pasa y esto no", es una de las frases que más emociona a José Luis y Raúl de este tema cuyo video tiene como protagonista a la también cantante y amiga del dueto, Sandra Echeverría.

Con "Tú eres mi amor", José Luis y Raúl Roma dan inicio a un disco dedicado a la música mexicana pero que sobre todo, mostrará los alcances que puede tener la música cuando existe un lazo de amistad detrás de cada colaboración.

"Somos afortunados de tener esta posibilidad y sobre todo hacerlo con amigos, en cada una de las canciones existe un vínculo real musical, eso nos tiene muy contentos, no es un género que desconocemos, pero le suman mucho las colaboraciones que hemos elegido", contesta Raúl.

Su cercanía con la música regional mexicana durará aproximadamente un año y después retomarán de lleno el pop, pues aunque ha sido el género que mejor los define, se mantuvieron alejados de este con la celebración de sus primeros 10 años con "Rojo", un disco lleno de experimentación en estilos musicales.

No obstante, su disco dedicado al mariachi sigue en espera y mientras tanto, los hermanos prometen no dejar de lado su naturaleza romántica.

"A lo largo de estos años nuestra música ha logrado tener esta característica de ser romántica. Independientemente del género Río Roma siempre le va a cantar al amor", afirmó Raúl.