Camiones y autobuses funcionarían con hidrógeno verde en 10 años

(Bloomberg) -- Anunciado durante mucho tiempo como el combustible de energía limpia del futuro que desempeñará un papel clave en la descarbonización del planeta, los precios atractivos del hidrógeno podrían finalmente estar a la vuelta de la esquina.

El hidrógeno verde, la forma más limpia del combustible, se acerca a la competitividad de costos para camiones pesados, autobuses y energía remota, y podría ser comercialmente viable en el transporte para 2030, según un estudio encargado por Clean Energy Finance Corp, respaldado por el Gobierno de Australia.

Los hallazgos se producen a medida que los países buscan formas de reducir las emisiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. China está planeando lanzar un plan para el desarrollo del sector, mientras que la Unión Europea ha dicho que para 2030, su inversión en hidrógeno podría alcanzar los 470.000 millones de euros (US$565.000 millones). Australia se encuentra entre los desarrolladores de hidrógeno más activos del mundo con más de una docena de agrupaciones tecnologicas para el combustible.

En la próxima década, el costo del hidrógeno verde entregado caerá 40% a US$2,70 por kilogramo para 2030, según el escenario base del informe. Se espera que la caída de los costos de los electrolizadores y las continuas bajas en los costos energía solar y eólica ayuden a que el hidrógeno verde compita con los combustibles fósiles.

Los costos de producción del hidrógeno renovable sin incluir la entrega deberían caer por debajo de los US$2 por kilogramo para 2030, y menos de US$1 por kilogramo para 2050 en la mayoría de los mercados, dijo el investigador de energía BloombergNEF en un informe el mes pasado.

El hidrógeno está más cerca de lograr la paridad con los productos petroleros, aunque también podría desplazar al gas natural, según el informe, que fue compilado por la consultora de energía Advisian, y encuestó a 25 sectores de la industria australiana.

