Gerard Moreno, el incontestable "9" español de Europa

El delantero del Villarreal Gerard Moreno .-EFE/Domenech Castelló/Archivo

Madrid, 23 may (EFE).- Cuando el curso 2020/21 ya ha bajado el telón en casi todos los países europeos, los datos anotadores de los futbolistas españoles que juegan repartidos por las Ligas del continente son incontestables en favor de Gerard Moreno, que con un total de 31 tantos en competiciones oficiales es el jugador de su país que más goles ha marcado.

Nadie se acerca a esa cifra. En ninguna Liga. Ni en las cinco grandes -España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra-, ni en las intermedias como Portugal, Bélgica, Grecia o Países Bajos. Menos aún en las menores. En total, los jugadores españoles esta temporada han marcado en un total de 25 países.

Aparte de los ya citados, se suman a la lista Polonia, Rumanía, Suiza, Bulgaria, Chipre, República Checa, Azerbaiyán, Dinamarca, Israel, Armenia, Eslovaquia, Lituania, Turquía, Finlandia, Croacia y Malta. Y, en todos, se celebraron 1.084 goles de jugadores españoles.

El seleccionador Luis Enrique Martínez tiene en la figura de Gerard Moreno a su jugador más resolutivo. Sus datos no engañan: entre Liga (23), Liga Europa (6) e internacionales con España (2), acumula 31 tantos en un curso que aún no ha terminado para el delantero del Villarreal (todavía tiene que disputar la final de la Liga Europa frente al Manchester United).

Gerard Moreno podría aumentar la renta y alejarse más del segundo en la clasificación, que no es otro que Álvaro Morata. Con sus 22 tantos esta temporada en el Juventus, es el segundo máximo goleador español de toda Europa. Si no hay sorpresas, los dos serán clave en la zona de ataque de Luis Enrique para la Eurocopa.

Otro que ha sacado a relucir todo su arsenal es Ferran Torres. El jugador del Manchester City terminó la temporada con 19 goles a falta de la final de la Liga de Campeones que disputará contra el Chelsea. Lo mejor de Ferran es que no ha fallado en ninguna competición. Ha marcado en todas las que ha jugado: Liga de Naciones, clasificación para el Mundial, Premier League, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Liga de Campeones.

En Italia, otro delantero ha tenido la escopeta bien cargada y afinada. Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid en el Roma, cerró la temporada con 17 goles para colocarse como el cuarto español que más ha marcado en todas las ligas europeas. Llegó a los 10 en Liga y a los 7 en la Liga Europa. Todavía no ha sido citado por Luis Enrique en ninguna de sus convocatorias.

En un equipo de menor entidad y que ha sufrido el sinsabor del descenso, ha destacado Rafa Mir, que en el Huesca alcanzó los 16 tantos, una cifra impresionante a la que también llegó Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad.

En Portugal, la sensación ha sido Mario González. En el modesto Tondela fue la sorpresa de la Liga lusa con 15 goles. Ningún español en la historia marcó tantos y esta temporada solo Mehdi Taremi (Oporto), Haris Seferovic (Benfica) y Pedro Antonio Goncalves (Sporting), con 16, 22 y 23 tantos, respectivamente, celebraron más que el delantero español.

Otra agradable aparición en Portugal fue la de Abel Ruiz, que se desató en el Braga con 11 tantos. Eso sí, casi todos, en Copa (7), pero a sus 21 años ha confirmado que en breve puede dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad. Y no hay que olvidar a Toni Martínez, que en el Oporto ha firmado la nada despreciable cantidad de 9 aciertos.

Los mismos goles que Mario González alcanzó el incombustible Jorge Molina, que a sus 39 años llegó en el Granada a los 15 tantos entre Liga, Copa y Liga Europa. Sin duda, toda una gesta para un veterano que parece tener cuerda para rato.

Polonia también ha sido un país muy fructífero para los jugadores españoles. En anteriores temporadas, nombres como Carlitos López (2017/18) o Igor Ángulo (2018/19) consiguieron el título de máximos goleadores de la Ekstraklasa. Las cifras han disminuido, pero muchos han volado alto.

Es el caso de Jesús Jiménez, que en el Gornik Zabrze alcanzó los 14 goles en todas las competiciones, o el de Iván López "Ivi", que llegó a los 13 en el Raków Czestochowa, Jesús Imaz a los 11 en el Jagiellonia Bialystok y Dani Ramírez y Erik Expósito a los 9 en el Lech Poznan y en el Slask Wroclaw, respectivamente.

En España, el dúo del Levante, José Luis Morales y Roger Martí, encabezó los números de su equipo con 14, mientras que otro veterano, Roberto Soldado, hizo los mismos en el Granada. Uno más que Santi Mina en el Celta, que Marcos Llorente, el flamante campeón del Atlético de Madrid, y que Borja Iglesias, protagonista en la clasificación europea del Betis.

Hasta el límite de los 10 goles, se unen Carlos Soler, que con 12 en el Valencia has ido una de las pocas buenas noticias de la temporada gris de su equipo; o Paco Alcácer, que en el Villarreal ha también llegó a la docena con 6 dianas en Liga y otras 6 en la Liga Europa.

A los 11 llegó Joselu en el Alavés, clave en la salvación de su equipo y en los 10 se quedaron Sergio Canales (Betis) y Raúl García (Athletic). De ahí hacia abajo, aparecen figuras como Angeliño Tasende, que desde el lateral izquierdo del Leipzig ha llegado a los 8 tantos. O su compañero Dani Olmo, que no solo se ha hinchado a asistencias, también ha marcado hasta 9 dianas.

Pero, sin duda, el único que no tiene rival es Gerard Moreno. Por números, debería ser el "9" de España en la Eurocopa. Sus goles acreditan su voracidad. Marcar 31 tantos en una misma temporada no está al alcance de muchos. Seguro que Luis Enrique ha tomado nota.

LISTA DE GOLEADORES ESPAÑOLES EN TODAS LAS LIGAS DE EUROPA:

===========================================================

- Con 31 goles: Gerard Moreno (Villarreal/España)

- Con 22 goles: Álvaro Morata (Juventus/Italia).

- Con 19 goles: Ferran Torres (Manchester City/Inglaterra).

- Con 17 goles: Borja Mayoral (Roma/Italia).

- Con 16 goles: Rafa Mir (Huesca/España); Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/España).

- Con 15 goles: Mario González (Tondela/Portugal); Jorge Molina (Granada/España)

- Con 14 goles: Jesús Jiménez (Gornik Zabrze/Polonia); Iago Aspas (Celta/España); José Luis Morales y Roger Martí (Levante/España); Roberto Soldado (Granada/España).

- Con 13 goles: Iván López "Ivi" (Rakow Czestochowa/Polonia); Santi Mina (Celta/España); Marcos Llorente (Atlético de Madrid/España); Borja Iglesias (Betis/España).

- Con 12 goles: Kike García (Eibar/España); Carlos Soler (Valencia/España); Paco Alcácer (Villarreal/España).

- Con 11 goles: Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok/Polonia); Abel Ruiz (Braga/Portugal); Joselu Mato (Alavés/España).

- Con 10 goles: Sergio Canales (Betis/España); Raúl García (Athletic/España).

- Con 9 goles: Luis Alberto (Lazio/Italia); Dani Ramírez (Lech Poznan/Polonia); Erik Expósito (Slask Wroclaw/Polonia); Toni Martínez (Oporto/Portugal); Dani Olmo (Leipzig/Alemania); Brahim Díaz (Milan/Italia); Brais Méndez (Celta/España); Álex Berenguer (Athletic/España); Cristian Portugués "Portu" (Real Sociedad/España); Nolito (Celta/España).

- Con 8 goles: Angeliño Tasende (Leipzig/Alemania); Jefté Betancor (Voluntari/Rumanía); Víctor Ruiz (St. Gallen/Suiza); Álvaro Negredo (Cádiz/España); Gonzalo Melero (Levante/España); Iñaki Williams (Athletic/España); Óscar Plano (Valladolid/España); Fer Niño (Villarreal/España).

- Con 7 goles: Higinio Marín (Ludogorets/Bulgaria); Sito Riera (AEL Limassol/Chipre); Pablo Sarabia (París Saint-Germain/Francia); Luis Fernández (Asteras Tripoli/Grecia); Adrián Sardinero (OFI Creta/Grecia); Pablo González (Sigma Olomouc/República Checa); Rodrigo Moreno (Leeds United/Inglaterra); Roberto Torres (Osasuna/España); Marco Asensio (Real Madrid/España); Yéremy Pino (Villarreal/España); Sergio León (Levante/España).

- Con 6 goles: Jaime Romero (Qarabag/Azerbaiyán); José Naranjo (AEK Larnaca/Chipre); Carlitos López (Panathinaikos/Grecia); Pedro Rodríguez (Roma/Italia); Pablo Fornals (West Ham/Inglaterra); Fidel Chaves (Elche/España); Ángel Rodríguez (Getafe/España); Manu Vallejo (Valencia/España); Asier Villalibre (Athletic/España); Dani Gómez (Levante/España); Sergio Ramos (Real Madrid/España)

- Con 5 goles: Acorán Barrera (AEK Larnaca/Chipre); Manuel Torres (AEL Limassol/Chipre); David Mayoral (Hermannstadt/Rumanía); Iker Muniain (Athletic/España); Cristian Tello (Betis/España); Jaime Mata (Getafe/España); Sandro Ramírez (Huesca/España); Édgar Méndez y Luis Rioja (Alavés/España); Ansu Fati y Jordi Alba (Barcelona/España); Roberto López (Real Sociedad/España); Toni Villa (Valladolid/España).

- Con 4 goles: Adrián Riera (Asteras Tripoli/Grecia); Marc Fernández (Apollon Smyrnis/Grecia); Fabián Ruiz (Nápoles/Italia); Adrián Dalmau (Utrecht/Países Bajos); Iván Jaime (Famalicao/Portugal); Pedro Porro (Sporting/Portugal); Lucas Pérez (Alavés/España); Álex Fernández (Cádiz/España); Bryan Gil y Pedro León (Eibar/España); Pere Milla y Josan Fernández (Elche/España); Moi Gómez (Villarreal/España); Pedri (Barcelona/España); Hugo Mallo (Celta/España); Sergi Enrich (Eibar/España); Antonio Puertas y Germán Sánchez (Granada/España); Jorge de Frutos (Levante/España); Ander Barrenetxea (Real Sociedad/España); Suso Fernández (Sevilla/España); Juanmi (Betis/España); Kike Barja (Osasuna/España)

- Con 3 goles: Jordi Gómez (Omonia Nicosia/Chipre); Pep Biel (Copenhague/Dinamarca); Aitor Cantalapiedra (Panathinaikos/Grecia); Juan Muñiz (Atromitos/Grecia); Ayoze Pérez (Leicester/Inglaterra); Adama Traoré (Wolves/Inglaterra); Enric Saborit (Maccabi Tel Aviv/Israel); Samu Castillejo (Milan/Italia); Carles Pérez (Roma/Italia); Cesc Fàbregas (Mónaco/Francia); Víctor Moya "Chuca" (Wisla Cracovia/Polonia); Rodrigo Hernández (Manchester City/Inglaterra); Juan Mata (Manchester United/Inglaterra); Unai López (Athletic/España); Juan Cala (Cádiz/España); Fran Beltrán (Celta/España); Raúl Guti (Elche/España); Marc Cucurella (Getafe/España); Alberto Soro (Granada/España); Rubén García y Jon Moncayola (Osasuna/España); Dani Parejo y Pau Torres (Villarreal/España); Michel Herrero y Roque Mesa (Valladolid/España).

- Con 2 goles: Pablo Álvarez (Cherno More/Bulgaria); David Humanes (Ararat Yerevan/Armenia); Nando García y Abraham González (AEK Larnaca/Chipre); Rufo Herráiz (Aalborg/Dinamarca); Nono Delgado (Slovan Bratislava/Eslovaquia); Álvaro González y Pol Lirola (Olympique Marsella/Francia); Dani Suárez y Cesc Regis (Asteras Tripoli/Grecia); Javier Matilla (Aris/Grecia); Alberto Bueno (Volos/Grecia); Fran Velez (Panathinaikos/Grecia); Marcos Alonso (Chelsea/Inglaterra); Diego Llorente (Leeds United/Inglaterra); Luis Hernández (Maccabi Tel Aviv/Israel); Xabi Auzmendi (Suduva/Lituania); Jonathan de Amo (Stal Mielec/Polonia); Álex Grimaldo (Benfica/Portugal); Eder González (Sepsi/Rumanía); Juan Cámara (Universitatea/Rumanía); Jordi Quintillà (St. Gallen/Suiza); Jorge Félix (Sivasspor/Turquía); Pipe Sáez (HIFK/Finlandia); Pere Pons (Alavés/España); Ohian Sancet, Óscar de Marcos, Jon Morcillo, Iñigo Martínez, Unai Núñez y Ander Capa (Athletic/España); Mario Hermoso, Saúl Ñíguez y Diego Costa (Atlético de Madrid/España); Óscar Mingueza (Barcelona/España); Víctor Ruiz, Juan Miranda, Joaquín Sánchez y Aitor Rubial (Betis/España); Rubén Sobrino, Alberto Perea, Salvi Sánchez y Álvaro Giménez (Cádiz/España); Tete Morente y Dani Calvo (Elche/España); Carles Aleñá (Getafe/España); Ángel Montoro (Granada/España); Javier Ontiveros, Jaime Seoana y David Ferreiro (Huesca/España); Álvaro Odriozola y Lucas Vázquez (Real Madrid/España); Nacho Monreal, David Silva y Mikel Merino (Real Sociedad/España); Joan Jordan (Sevilla/España); Rubén Alcaraz (Valladolid/España); Manu Trigueros y Alfonso Pedraza (Villarreal/España).

- Con 1 gol: Omar Mascarell (Schalke/Alemania); Pol García (St. Truiden/Bélgica); Javi Martínez (Bayern Múnich/Alemania); Nacho Monsalve (Levski Sofia/Bulgaria); Joan Truyols (AEK Larnaca/Chipre); Christian Manrique y Omar Santana (Olympiakos Nicosia/Chipre); Román Golobart (Doxa/Chipre); Sergio González, Einar Galilea y Rafa Navarro (Istra/Croacia); Ian Soler (Zemplín Michalovce/Eslovaquia); Fran Álvarez (KTP Kotka/Finlandia); Juan Entrena (HIFK/Finlandia); Ander Herrera (París Saint-Germain/Francia); Sito Pascual (Asteras Tripoli/Grecia); Cristian López (Aris/Grecia); Héctor Bellerín y Pablo Marí (Arsenal/Inglaterra); César Azpilicueta (Chelsea/Inglaterra); Oriol Romeu (Southampton/Inglaterra); Thiago Alcántara (Liverpool/Inglaterra); Pablo Hernández (Leeds United/Inglaterra); José Rodríguez (Maccabi Haifa/Israel); Tófol Montiel y José Callejón (Fiorentina/Italia); Gerard Deulofeu y Fernando Llorente (Udinese/Italia); Iago Falqué (Benevento/Italia); Gabriel Izquier (Hibernians/Malta); Julio Pleguezuelo (Twente/Países Bajos); Israel Puerto (Slask Wroclaw/Polonia); Mario Rodríguez (Warta Poznan/Polonia); Javi García (Boavista/Portugal); José Luis García "Pepelu" (Vitoria Guimaraes/Portugal); Pedro Martínez (Fastav Zlín/República Checa); Raúl Albentosa (Dinamo Bucarest/Rumanía); Gonzalo Villar (Roma/Italia); Tomas Pina, Borja Sainz, Ximo Navarro y Rubén Duarte (Alavés/España); Kenan Kodro y Yeray Álvarez (Athletic/España); Koke Resurrección (Atlético de Madrid/España); Ilaix Moriba, Sergi Roberto, Riqui Puig y Júnior Firpo (Barcelona/España); Iván Alejo, Jorge Pombo, Jairo Izquierdo, José Mari (Cádiz/España); Sergio Carreira y Miguel Baeza (Celta/España); José Recio (Eibar/España); Diego González (Elche); Luis Milla y Quini (Granada/España); Pablo Maffeo, Mikel Rico, Borja García, Jorge Pulido, Daniel Escriche y Javi Galán (Huesca/España); José Campaña (Levante/España); Ander Guevara, Carlos Fernández, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia (Real Sociedad/España); Sergio Escudero (Sevilla/España); Toni Lato, Hugo Guillamón, Álex Blanco y José Gayá (Valencia/España); Waldo Rubio, Bruno González, Sergi Guardiola y Joaquín Fernández (Valladolid/España).

Juan José Lahuerta