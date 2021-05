España abre sus fronteras a turistas de países seguros fuera de la UE

Dos pasajeros cruzan una de las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 24 may (EFE).- El Gobierno español permite desde este lunes la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios (fuera de la UE), lo que supone un impulso para el turismo tras más de un año de pandemia, sobre todo aquellos procedentes del Reino Unido, el principal mercado para España.

Los británicos son los extranjeros que más visitan España, ya que en 2019, el último año de normalidad, de los 83,7 millones de turista que vinieron a este país, 18,1 eran británicos, que viajaron sobre todo a las Islas Baleares (Mediterráneo), Islas Canarias (Atlántico), Valencia (este) y la Costa del Sol, en Andalucía (sur).

No obstante, estos ciudadanos, cuando regresen a su país, tendrán que hacerse una prueba PCR y cumplir una cuarentena, por lo que España pide al Reino Unido que la incluya en la llamada "lista verde", lo que evitaría esas condiciones y, si no, que lo haga por regiones en lugar del país en su conjunto.

Se da la circunstancia de que Valencia, por ejemplo, tiene una incidencia acumulada de 29 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y Baleares 42, las incidencias regionales más bajas de España, que tiene una media de 135.

Según la orden ministerial, que regula esta apertura publicada el pasado viernes y en vigor desde hoy, además del Reino Unido están incluidos otros nueve países: Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda.

Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros y, por lo tanto, van a poder entrar en España y no van a tener que afrontar controles sanitarios a su llegada.

Además, desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias también pueden entrar al país sin ningún problema, con independencia de su lugar de origen.

Con esta apertura de fronteras, anunciada el pasado viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la primera gran feria internacional en España que recupera la presencialidad, el Gobierno prevé que este verano vengan al país un 30 % o 40 % de los turistas internacionales que llegaban antes, entre 8,5 y 10 millones de visitantes.

España, que es el segundo país del mundo con más viajeros procedentes del exterior (83,7 millones en 2019), se vio gravemente afectada por el freno de esa actividad debido a la COVID-19, y el turismo pasó de representar del 12,4 % del PIB en 2019, al 4,3 % en 2020, según Exceltur, asociación que agrupa a las principales empresas del sector.