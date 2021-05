Procesan a un conductor que arrolló a un lobo marino en las Islas Galápagos

Fotografía cedida por el Parque Nacional Galápagos, que muestra al lobo marino de la isla San Cristóbal en las islas Galápagos (Ecuador). EFE/Parque Nacional Galápagos

Quito, 18 may (EFE).- La Dirección del Parque Nacional Galápagos (PNG), que protege la rica biodiversidad en ese archipiélago de Ecuador, anunció este martes que iniciará un proceso contra un conductor que arrolló a un lobo marino en Puerto Baquerizo, en la Isla San Cristóbal.

La autoridad ambiental indicó que iniciará un proceso administrativo "por presunta infracción ambiental", según establece la normativa especial que se aplica en el archipiélago para proteger a las especies naturales únicas que habitan en esa región insular.

Según el PNG, un lobo marino, de los muchos que suelen transitar libremente por las islas, incluidas sus pocas zonas pobladas, fue atropellado por un conductor en el Malecón de Puerto Baquerizo, la cabecera municipal de la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago.

El mamífero marino se encuentra estable y en constante vigilancia por parte de guardaparques y especialistas del PNG, informó el Ministerio de Ambiente en un comunicado.

El espécimen presenta una movilidad normal y no hay evidencias de heridas en su cuerpo, aunque los especialistas no descartan la posibilidad de que haya un eventual daño interno.

Según imágenes captadas por cámaras de vídeo, un vehículo que circulaba por el Malecón de Puerto Baquerizo embistió al lobo marino y lo arrastró por varios metros.

"Es necesario que entendamos que la responsabilidad del cuidado del ecosistema es compartida" entre la autoridad ambiental y los habitantes del archipiélago, mencionó Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos.

Rueda puso énfasis en la importancia de respetar el hábitat de los lobos marinos, con los cuales los ciudadanos y turistas de Galápagos conviven a diario.

El mamífero marino arrollado pertenece a la especie "zalophus wollebaeki", endémica del archipiélago, y cuya población ha decrecido en los últimos años, por lo cual ha sido incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro de extinción, precisó el Ministerio.

Las Islas Galápagos, que fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, están situadas en el océano Pacífico a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador.

Este archipiélago, formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, es considerado un laboratorio natural que permitió al científico Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.