Enfermeros marchan en Argentina por mejores salarios

Buenos Aires, 13 Mayo 2021 (AFP) - Enfermeros y personal auxiliar de la salud marcharon este miércoles en Argentina para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo cuando la segunda ola de covid-19 presiona el sistema sanitario en el país, con más de 68.000 muertos y 3,2 millones de contagios."Estamos haciendo un acto simbólico con antorchas también para acompañar a las familias que han perdido seres queridos", explicó a la AFP David Flores, enfermero de 49 años.Los manifestantes recorrieron a pie el kilómetro y medio que separa el Congreso de la Nación y la histórica Plaza de Mayo, donde culminó el reclamo principal que tuvo réplicas en distintos puntos del país."Los sueldos son bajos, ya no podemos más sobrevivir, no alcanzan al mínimo de la canasta básica: 35.000 pesos (unos 350 dólares mensuales), ya no podemos más", dijo a la AFP Juan Ángel Fuscaldo, enfermero de 56 años, al señalar lo que gana mensualmente un personal ingresante de enfermería en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.En la marcha participaron enfermeros, instrumentistas quirúrgicos y técnicos de imágenes médicas y auxiliares de la salud."Estamos por debajo de la línea de la pobreza, a punto de ser indigentes los enfermeros de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)", dijo por su lado María Lorena Díaz, enfermera de 49 años.La manifestación incluyó asambleas y protestas en los hospitales para denunciar el agotamiento de los planteles de salud, exigidos al máximo por la afluencia de pacientes enfermos de covid-19.En las últimas 24 horas se registraron 24.475 nuevos casos de coronavirus y 496 fallecidos, lo que lleva el total de contagios a 3.215.572 y los muertos a 68.807, según reportó el Ministerio de Salud.El total de internados en unidades de terapia intensiva alcanza a 5.394, lo que representa una ocupación del 69,5% a nivel nacional, que trepa al 76,1% en la capital federal y su periferia, donde residen 15 millones de los 45 millones de habitantes del país.En medio de la segunda ola, Argentina se esfuerza por ampliar su campaña de salud por la que lleva vacunadas a 9,4 millones de personas, 1,5 de ellas con el esquema completo de dos dosis.Hasta ahora el país ha recibido 12,1 millones de vacunas de diferentes laboratorios y se espera para el jueves la llegada de un nuevo cargamento desde Rusia con 500.000 dosis de la Sputnik V, del laboratorio Gamaleya.sa/dga