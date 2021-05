Nueva York dará boletos y otros incentivos para promover vacunas

(Bloomberg) -- La ciudad de Nueva York regalará entradas al Lincoln Center, el béisbol de los Brooklyn Cyclones, los jardines botánicos y otros lugares como parte de un plan de incentivos, en su intento por promover la vacunación contra el covid en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

“Cada persona que se vacuna, ayuda a que todo avance”, dijo el alcalde Bill de Blasio, en una sesión informativa el lunes. “Hemos llegado al punto en que la oferta supera la demanda”.

De Blasio dijo que la ciudad ha administrado más de 7 millones de vacunas, pero la tasa ha bajado precipitadamente desde abril, cuando distribuyó hasta 115.000 vacunas en un solo día. El viernes, se aplicaron menos de 60.000 vacunas y el domingo menos de 16.000.

Si bien actualmente 3 millones de neoyorquinos están completamente vacunados, de Blasio prometió llegar a los 5 millones de residentes para junio. La ciudad ha comenzado a permitir que las personas entren a los sitios para recibir la vacuna sin la necesidad de hacer cita.

De Blasio dijo que no prevé incentivos o sanciones en efectivo por no recibir la vacuna. “Los incentivos ayudan y la conveniencia ayuda”, señaló.

Los jóvenes son los principales rezagados: menos de una cuarta parte de neoyorquinos de entre 18 y 24 años están completamente vacunados, en comparación con 65% de las personas de entre 65 y 74 años, según datos de la ciudad. La cobertura también varía mucho según el barrio: alrededor de 80% de los residentes en el distrito financiero de Manhattan están completamente vacunados, por ejemplo, en comparación con 28% en Hunts Point en el Bronx.

De Blasio advirtió también que Nueva York reportó un mínimo de seis meses en el número de casos covid y que la ciudad volvió a abrir todas las bibliotecas públicas a partir de este lunes. La tasa de contagios de la ciudad se ha reducido a alrededor de 2%, dijo.

