El arquitecto alemán Helmut Jahn muere a los 81 años en un accidente en EE.UU.

El renombrado arquitecto alemán Helmut Jahn. EFE/Grzegorz Jakubowski/Archivo

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- El renombrado arquitecto alemán Helmut Jahn, de 81 años, murió este sábado en un accidente cuando se desplazaba en su bicicleta en el estado de Illinois, donde residía.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, extendió este domingo sus condolencias a la familia del arquitecto, responsable de algunos de los edificios más impresionantes de la ciudad.

Lightfoot elogió la creatividad e impronta en la ciudad de Jahn, nacido en Núremberg, y "uno de los arquitectos más inventivos que nunca será olvidado".

Fueron proyectos de Jahn algunos de los edificios más impresionantes de Chicago, incluido el Centro Thompson, que es la sede del Gobierno estatal en pleno centro de Chicago, que diseñó a los 39 años de edad.

Otras de las obras de alto perfil que llevan su firma son el elegante Xerox Center, de la calle Monroe; un anexo renacimiento art déco de la Bolsa de Valores de Chicago y la moderna terminal de United Airlines en el Aeropuerto Internacional O'Hare.

Jahn también estuvo detrás del Sony Center en Berlín, One Liberty Place en Filadelfia y del aeropuerto Suvarnabhumi en Bangkok, entre otras obras.

El arquitecto murió al ser atropellado por dos vehículos mientras conducía su bicicleta, el sábado por la tarde, según la policía de Campton Hills, población cercana a la ciudad de San Charles.

Medios locales reportaron que, aparentemente, Jahn no se detuvo en una señal de alto en los suburbios del oeste del condado de Kane y fue golpeado por dos vehículos. El arquitecto de fama mundial fue declarado muerto en el lugar del accidente.

Jahn estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich, donde se recibió en 1965, y al año siguiente emigró a Estados Unidos, donde estudió en el Instituto de Tecnología de Illinois, en Chicago.

En esta escuela entró en contacto con el ingeniero estructural Fazlur Khan, de Bangladesh, quien sería una influencia al respecto de la forma de trabajar con la estructura y el diseño de los rascacielos que lo hicieron famoso.

Jahn fue profesor visitante de arquitectura en las universidades de Illinois, Harvard y Yale. Entre 1989 y 1993 fue profesor numerario en el Instituto de Tecnología de Illinois.

El Centro Thompson fue construido en 1985 y originalmente llamado Centro del Estado de Illinois. Luego pasó a llamarse gobernador republicano James Thompson Jr., también conocido como Big Jim Thompson.

Su diseño más reciente en Chicago fue en 2016, una torre residencial de 74 pisos en la avenida Michigan Ave., que iba a estar completa en 2022, pero se ha visto demorada por la pandemia de coronavirus.