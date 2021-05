AMP.- Colombia.- El Gobierno colombiano revela contactos con el ELN

El Gobierno colombiano responsabiliza a la guerrilla de los "desmanes" durante las actuales protestas



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El alto comisionado de Paz del Gobierno colombiano, Miguel Ceballos, ha revelado este domingo la existencia de un proceso para la posible apertura de negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han propiciado incluso una reunión con representantes del grupo insurgente celebrada el pasado mes de marzo en La Habana.



Esta reunión es el resultado de un largo proceso iniciado en diciembre de 2019 con una cita con un representante del Vaticano, mediador del proceso, y que también ha incluido a la ONU. Todos los encuentros se han celebrado en La Habana.



El objetivo era "empezar a buscar caminos que ayuden al Gobierno a cumplir su obligación constitucional y legal de verificar la voluntad real de paz del ELN", ha explicado Ceballos en una entrevista con 'El Tiempo'.



"Se produjeron seis reuniones entre el representante del Vaticano, el representante de Naciones Unidas, el presidente (Iván) Duque y yo. Luego se complementaron con otras 22 reuniones en las cuales se reflexionó y avanzó en la idea y necesidad de que autores con la prestancia y autoridad moral nos ayudaran con sus buenos oficios a tener contactos con la delegación del ELN en La Habana", ha añadido.



"En esas reuniones, tanto la ONU como el Vaticano trataron siempre de tender puentes, con mi conocimiento y articulación, para poder verificar si el ELN estaría en la voluntad de cumplir con las condiciones de liberar a todos los secuestrados y de cesar las acciones criminales", condiciones planteadas por el Gobierno para la apertura de negociaciones de paz.



Sin embargo, Ceballos ha explicado que "desafortunadamente el ELN nunca avanzó en una respuesta concreta sobre si está en la voluntad de cumplir con esas condiciones".



En cualquier caso, Ceballos ha subrayado que "la puerta siempre seguirá abierta si se cumplen las condiciones". "El ELN ha venido liberando muchos secuestrados. Aún, desafortunadamente, varios siguen en cautiverio", ha reprochado.



Además, ha señalado al ELN como responsable de los "desmanes" durante las actual ola de protestas contra la reforma fiscal. "Es claro que están tratando de desestabilizar varias ciudades en ejercicio de una estrategia que busca generar los actos criminales para afectar la estabilidad de gobiernos locales y del nacional", ha afirmado.



"Si el ELN tiene voluntad de paz, que la muestre dejando de organizar los desmanes que buscan afectar el orden público (...). La conducta del ELN no corresponde a la buena voluntad expresada por el señor presidente" Duque, ha argumentado.



REACCIONES



Tras hacerse públicos estos contactos, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Menéndez, ha confirmado que este organismo ha participado en la labor de acercamiento.



"La paz no es una opción sino un imperativo moral, humanitario social, económico y político. Por lo tanto, las iniciativas, los esfuerzos para lograrla deben estar presentes permanentemente. Estamos siempre a disposición de las partes para acompañarlas y apoyarlas", ha destacado.



Por otra parte, el senador Iván Cepeda, facilitador de contactos con la guerrilla de las FARC y con el propio ELN, ha destacado la importancia de los contactos, aunque ha criticado la actitud del Gobierno frente a Cuba: "Pese a estar cumpliendo el rol de facilitador y garante de esos acercamientos, el Gobierno ha tenido actos de franca enemistad con ese país, como la expulsión de uno de los funcionarios de alto nivel de su embajada en Colombia". Además ha emplazado al Gobierno a no mezclar la cuestión de los contactos con el ELN con las actuales protestas.



Otro parlamentario, José Daniel López, ha calificado el anuncio de "grata sorpresa". "Este ha sido un Gobierno con muy pocos resultados en materia de paz y no solo con el ELN, también en materia de implementación de los acuerdos alcanzados dentro del proceso de paz con las FARC", ha argumentado.



Mientras, el senador Roy Barreras, también negociador, ha criticado a Ceballos por "sacar ahora a la luz un proceso confidencial que ha sido apenas una exploración sobre aplicación Derecho Internacional Humanitario y que el mismo Comisionado Ceballos ha manipulado y ralentizado con su conocido estilo de deformación de la verdad". "Quiere posar de pacifista y es obstructor", ha remachado.