AMP.- Libia.- Hombres armados atacan una de las sedes del Consejo Presidencial de Libia en Trípoli

Creados fondos soberanos para la reconstrucción de Trípoli, Benghazi y Derna



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Una brigada de hombres armados ha atacado una de las sedes temporales del Consejo Presidencial de Libia, el organismo creado para resolver la larga crisis de poderes en el país, sin que de momento se tenga constancia de víctimas en un asalto que, según fuentes, habría sido un ejercicio de protesta tras la polémica designación de un nuevo jefe de Inteligencia.



El asalto ha ocurrido en la capital del país, Trípoli, concretamente en el hotel Corinthia, donde estas brigadas exigieron la destitución del nuevo jefe del Servicio de Inteligencia general, Husein al Aib, designado precisamente el viernes, y el regreso a ese puesto de su predecesor, Imad al Tarablusi.



Según los medios libios, detrás del ataque se encuentran las milicias del oeste de Libia que apoyan a Fayez Serraj, en su día primer ministro del llamado Gobierno de Acuerdo Nacional y nombró a Al Tarabulsi como jefe de los servicios de Inteligencia. Al Aib, por el contrario, se considera una persona "cercana" al general Jalifa Haftar, líder de las fuerzas del este del país y opositor político de Serraj, informa el 'Libya Herald'.



Los atacantes también exigieron la renuncia de la ministra de Exteriores, Najla Mangush, debido a sus reiterados llamamientos para la retirada de militares y mercenarios extranjeros de Libia, lo que algunos bandos del conflicto libio consideraron una "imprudencia".



La portavoz del consejo, Najua Uahiba, confirmó a la agencia rusa Sputnik el ataque, pero matizó que el organismo no tiene todavía una sede permanente. La portavoz ha explicado que nadie resultó herido porque era día libre y no había prácticamente nadie en el hotel.



El Gobierno de Unidad de Libia asumió el poder el 16 de marzo tras la unificación de las autoridades enfrentadas, después de varios meses de conversaciones desencadenadas a raíz del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2020, alcanzado después de que el anterior Ejecutivo de unidad rechazara una ofensiva contra Trípoli por parte de las autoridades asentadas en el este del país.



Estas nuevas autoridades, encabezadas por Abdul Hamid Dbeibé como primer ministro y Mohamed Menfi como presidente del Consejo Presidencial de Libia, tiene entre sus principales objetivos la organización de dichas elecciones, los Presupuestos para 2021 y el referéndum sobre las enmiendas a la Constitución.



El Gobierno de unidad ha anunciado este mismo sábado la creación de dos fondos soberanos para proceder a la reconstrucción de Trípoli, Benghazi y Derna, que han sufrido graves daños materiales a causa de los combates de los últimos años.



Las autoridades han indicado que estos dos fondos operarán desde Trípoli y Benghazi y tendrán personalidad legal e independencia financiera, si bien quedan subordinados al Gobierno, con el objetivo de reconstruir y rehabilitar las zonas afectadas por la guerra.



Asimismo, ha manifestado que "el Gobierno ha destinado mil millones de dinares libios (cerca de 183 millones de euros) al fondo de reconstrucción del sur de Trípoli y 1.500 millones de dinares libios (unos 275 millones de euros) para el de Benghazi y Derna", según ha recogido el diario 'The Libya Observer'.



Trípoli, especialmente en su zona sur, sufrió graves daños materiales a causa de la ofensiva lanzada en abril de 2019 por Haftar, leal a las autoridades orientales, quien contó con el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Rusia.