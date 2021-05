Arabia Saudita, enfangado en Yemen, juega la carta diplomática con Irán

Las negociaciones secretas entre Arabia Saudita y su gran rival Irán marcan un giro diplomático tras años de tensiones y conflictos a través de terceros, en un momento en el que el reino petrolero del Golfo busca desesperadamente salir del pantano yemení.

Irak acogió negociaciones entre Arabia Saudita e Irán "más de una vez", aseguró el miércoles el presidente Barham Saleh, tras el anuncio de la visita de una delegación saudita liderada por el jefe de los servicios de inteligencia, Jalid bin Ali Al Humaidan, para entrevistarse con responsables iraníes en Bagdad el 9 de abril.

El reino saudita e Irán deberían celebrar otras reuniones, según muchas fuentes.

El diálogo es el primer esfuerzo significativo para desactivar las tensiones desde que las potencias regionales cortaron los lazos en 2016 luego de que manifestantes iraníes, furiosos por la ejecución por parte de Arabia Saudita de un religioso chiita, atacaron misiones diplomáticas sauditas.

Arabia Saudita busca ahora el apoyo de Irán para salir del conflicto en Yemen, un costoso compromiso militar de seis años para apoyar al gobierno de ese pobre y dividido país vecino.

Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, lanzaron en febrero una nueva ofensiva para apoderarse de Marib, último bastión del poder en el norte que controlan ampliamente, especialmente en la capital Saná.

En forma paralela a los esfuerzos desplegados en Bagdad, una delegación estadounidense liderada por el enviado especial Tim Lenderking y el senador Chris Murphy se entrevistó la semana pasada con el emisario de la ONU Martin Griffiths en Omán, que espera obtener un cese del fuego para contener el desastre humanitario.

"Hay un lazo directo entre las negociaciones llevadas a cabo por Arabia Saudita e Irán y lo que ocurrirá en Mascate, dada la influencia de los iraníes sobre los hutíes", declaró a la AFP Ahmed Nagi, investigador en el centro de reflexión Carnegie Middle East Center.

"Todos los esfuerzos buscan bajar la tensión entre sauditas y hutíes", agregó.

- Trueque Yemen/acuerdo nuclear -

Arabia Saudita e Irán apoyaron bandos adversos en varios conflictos regionales, desde Siria hasta Yemen. Riad considera a las milicias apoyadas por Irán como una amenaza mayor, en particular los hutíes que incrementaron los ataques contra las instalaciones petroleras del reino.

Las recientes negociaciones diplomáticas ocurren en momentos en que el presidente estadounidense Joe Biden trata de reanimar el acuerdo internacional de 2015 sobre el tema nuclear iraní, vilipendiado y abandonado por su antecesor Donald Trump.

Arabia Saudita, potencia sunita particularmente aterrorizada por la creciente influencia regional de Irán chiita, espera contar "con un lugar en una habitación al lado" de la sala de negociaciones, dijo a la AFP un responsable occidental enterado del tema.

"No hay nada más importante en el diálogo entre Arabia Saudita e Irán", confirmó a la AFP Cinzia Bianco, investigadora sobre el Golfo en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Según ella, este giro diplomático busca un intercambio "Yemen por acuerdo nuclear", en el que Arabia Saudita bajaría el tono sobre la cuestión atómica con la esperanza de que Irán lo ayude a buscar una salida en Yemen.

Las autoridades sauditas no respondieron a las consultas de AFP. Pero una fuente cercana a ellas advirtió que el reino espera poco de su diálogo con Irán, tras años de feroz rivalidad.

Con una imagen afectada por una política exterior escandalosa y la represión indiscriminada de los opositores políticos, Arabia Saudita se esfuerza en bajarle la temperatura a varios frentes en Oriente Medio.

En enero, el gobierno saudita se reconcilió con Catar tras haberlo acusado durante más de tres años de apoyar a los extremistas y sembrar conflictos en la región.

Pero su principal preocupación sigue siendo Yemen, una guerra que causó decenas de miles de muertos, según las ONG, y hundió al país en lo que la ONU denomina el peor desastre humanitario del mundo.

"Los hutíes tal vez prefiera ser los interlocutores de Arabia Saudita y no querrán que Irán tome su lugar", advirtió Elana DeLozier, investigadora en el centro de reflexión Washington Institute for Near East Policy.

