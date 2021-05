Fútbol/Champions.- Zidane: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy orgulloso" de sus jugadores pese a la eliminación en la semifinales de la 'Champions' ante el Chelsea (2-0) y destacó la "superioridad" de su rival además de "no buscar excusas" para justificar la derrota.



"Lo hemos intentado pero ha sido superior el Chelsea y hay que felicitarles. Y nada más. Felicitar también a mis jugadores por lo que hicimos este año en la Champions. Estoy muy orgulloso de mis jugadores pero no fue posible. Jugamos contra un equipo que fue mejor", indicó Zidane en la rueda de prensa posterior al partido.



"Lo hemos hablado muchas veces, ha sido un año con muchas lesiones, altibajos y es lo que nos ha tocado este año. Aun así hemos hecho cosas buenas en esta Champions, estuvimos a un paso de la final pero toca felicitar al rival. No cambia nada en lo que hicimos, estoy contento y orgulloso y a pensar en los cuatro últimos partidos de Liga", añadió.



Preguntado por la novedosa posición de Vinicius, que jugó de carrilero, Zidane explicó que "era una posición distinta de donde juega Vinicius pero él podía hacerlo". "Lo ha hecho bien. Teníamos esa idea y al final... teníamos que organizar al equipo de alguna manera. No hay que buscar excusas por ahí", apuntó.



"El dibujo ha sido muy claro, con tres atrás y dos carrileros. Jugamos muchos partidos así pero no nos ha salido bien... hemos perdido muchos duelos y nos ha faltado algo. Pero lo hemos intentado y esto es el fútbol", manifestó 'Zizou'.



"Dicho esto, al final son partidos totalmente exigentes, y eso que empezamos con ocasiones, pero fue al revés, marcaron ellos y ha sido complicado todo el partido. Han tenido muchas ocasiones para hacer muchos goles", reconoció el francés.



Preguntado por su futuro y si el Real Madrid seguiría peleando el próximo año en esta ronda, Zidane fue tajante. "El Real Madrid siempre va a pelear por la Champions, pero ahora mismo no estoy en eso, estoy pensando en descansar y preparar bien en el partido del domingo. El resto será después", comentó.



"Ahora hay que tener tranquilidad, hemos luchado y lo hemos intentado en un partido difícil. Nuestro inicio de partido fue bueno y luego con el gol han podido cambiar las cosas. Faltan cuatro partidos de Liga y nosotros lo que tenemos que hacer es descansar porque estamos en la pelea. Llegar hasta aquí quiere decir que hemos hecho una buena Champions. Y en Liga no vamos a tirar nada, ni la toalla ni nada. Queremos acabar la temporada de la mejor temporada posible", sentenció.



Por último, en relación a Eden Hazard afirmó que "con continuidad" se verá "al mejor Hazard". "Tiene que recuperar su confianza y jugando veremos al mejor Hazard otra vez poco a poco. Es su segundo partido seguido y ahora hay que recuperarle pero jugando", finalizó.