Una patronal boliviana considera "incomprensible" el aumento salarial para 2021

La Paz, 30 abr (EFE).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, calificó este viernes como "incomprensible" la decisión del Gobierno de Luis Arce y los sindicatos de disponer un aumento de 2 % al salario mínimo nacional para este año.

La patronal emitió un comunicado para expresar su rechazo al acuerdo entre el Ejecutivo y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la máxima entidad sindical del país, porque el porcentaje pactado implicaría también "el incremento en otros componentes como el bono de antigüedad y el subsidio de lactancia".

"Es incomprensible que en un momento en que necesitamos proteger las fuentes de trabajo y la estabilidad de las familias bolivianas, el Gobierno y la COB opten por aplicar aumentos que solo alcanzan a un número limitado de personas", manifestó la CEPB.

La medida no ha tenido en cuenta los datos que muestran la "extrema gravedad" de la situación económica actual, ni los pedidos y advertencias de sectores productivos como los microempresarios sobre las consecuencias que tendrá en el aumento del desempleo y la pobreza, señala el comunicado.

Además, perjudicará "a la mayoría" e inducirá "a un número mayor de personas a engrosar las filas de la informalidad porque tendrán menos oportunidades de conseguir un empleo digno", advirtieron los empresarios.

Para los privados, este tipo de decisiones, "asumidas sin consenso y con una perspectiva política, tendrán graves consecuencias" por sus efectos en la economía de las empresas y emprendimientos, afectados también por el contrabando y la incertidumbre que sigue generando la pandemia de la covid-19.

Arce y la COB acordaron en la víspera subir un 2 % el salario mínimo nacional, hasta el equivalente a unos 311 dólares, y que no haya aumento del sueldo básico de contratación.

Los sindicalistas habían demandado subir en 5 % el sueldo básico y el mínimo nacional, mientras que el Ejecutivo les ofreció un 0,67 % de aumento al salario mínimo nacional.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró por su parte que el Gobierno hizo "un esfuerzo para dar este incremento en congruencia" con su política de respaldo a los trabajadores "y en función a las posibilidades que puede dar el Estado".

En 2020 no hubo aumento salarial por la pandemia de la covid-19, mientras que en 2019 el Gobierno del entonces presidente Evo Morales dispuso aumentar en un 3 % el salario mínimo nacional y en un 4 % el sueldo básico.

Las negociaciones por el incremento salarial se desarrollan todos los años entre el Gobierno y la COB antes de cada 1 de mayo, jornada en la que el Ejecutivo suele anunciar medidas en beneficio de los trabajadores que se aplican a los sectores público y privado.

Como ocurrió durante la gestión presidencial de Morales, este año los diálogos tampoco incluyeron al sector patronal que ya advirtió hace unos días sobre una pérdida de empleos dignos si el Gobierno daba lugar a las demandas de la COB.