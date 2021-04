38 años del 'Sí, quiero' entre Isabel Pantoja y Paquirri

29/04/2021 BODA ENTRE ISABEL PANTOJA Y PAQUIRRI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. El amor, el respeto mutuo y un niño fruto de ese matrimonio se quedaron esperando para siempre a él, el pilar fundamental de esa casa que un día marchó sin avisar. Se cumplen hoy 38 años de la boda entre Isabel Pantoja y Paquirri 38 años del 'Sí, quiero' entre la tonadillera y Paquirri, histórica como ella sola en la que veíamos a dos personas entregadas dándose el 'Sí, quiero' y prometiéndose amor eterno.



Aunque años más tarde se ha llegado a cuestionar el amor que sentía Paquirri por Isabel Pantoja y viceversa, los dos estaban muy enamorados... y es que aunque ahora la sociedad y la mentalidad ha cambiado por completo, la tonadillera veía en su marido la figura del patriarca y él, la de una mujer entregada a su casa y a su familia.



Su amor con Carmina Ordóñez terminó porque la divina era una mujer entregada a la vida, a sus amigos, a su familia, a las fiestas y ser independiente. No soportaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer y estar encerrada en una casa esperando a que llegase su marido no era su ideal de futuro... aunque verdaderamente estaba muy enamorada de Paquirri.



Con Isabel encontró una mujer que se retiraría de los escenarios con tal de estar en casa y sacar adelante el trabajo de la misma y formar la familia que siempre quiso. Aunque eso no llegó porque la tragedia se apoderó de la vida de la cantante para siempre y ese sueño se quedó apartado, tuvo que volver a cantar y demostrar a España entera que era una mujer herida pero con fuerza suficiente para sacar a su hijo adelante. Y lo hizo.



38 años de una de las bodas más históricas de nuestro país. La tonadillera se casaba con el torero y su amor quedaría para siempre sellado. Muchos rostros conocidos acudieron a este enlace con su mejor sonrisa y disfrutaron de una velada extraordinaria. Un amor que acabó consumiendo al torero porque, según ha contado gente cercana a él, meses antes de su fallecimiento estaba pensando en separarse.



A su vez, a ella le vino de perlas... y nunca mejor dicho. Se aprovechó cuanto pudo y su nombre empezó a sonar con más fuerza que nunca en España por ser la gran viuda de Paquirri. Aunque eso solo le duraría unos meses porque pronto empezó a presentar al gran público como una gran cantante, lo que es y ha sido.



Si hace unos meses hablábamos de la muerte de Paquirri como si se hubiese producido ayer, hablar de la boda nos resulta escalofriante y es que todo lo que conlleva el apellido Pantoja está muy arraigado al pasado, a lo que pudo ser y no fue.