Tina Weirather: "Mis metas eran poco realistas, pero pude lograrlas todas"

La liechtensteiniana Tina Weirather. EFE/ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo

Madrid, 28 abr (EFE).- Cuando Tina Weirather (Vaduz, Liechtenstein, 1989) echa la vista atrás, se siente satisfecha por todo lo conquistado. Cree que con 17 años sus metas "eran poco realistas" y, sin embargo, está "feliz y orgullosa" por haberlas logrado todas.

Retirada desde hace un año del esquí alpino profesional, Tina Weirather repasa en una entrevista a EFE su trayectoria, adornada con grandes logros como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, la plata en los Mundiales de St. Moritz en 2017 y los dos globos de cristal en la especialidad de supergigante que consiguió en las Copas del Mundo en 2017 y 2018.

- Pregunta (P): ¿Diría que su retirada significó el comienzo de una nueva vida?

- Respuesta (R): En algunas cosas, sí; y en algunas cosas, no. Por supuesto que han cambiado muchas cosas, como mi rutina diaria, mi trabajo, etc. Pero trato de seguir viviendo con las virtudes de una deportista profesional porque el deporte me enseñó muchas lecciones buenas, que también son muy relevantes en mi vida en este momento.

- P: ¿Echa de menos competir?

- R: Más bien extraño estar con mi segunda familia, con los otros atletas y con las chicas.

- P: ¿Ha llegado a preguntarse alguna vez cuántas medallas más podría haber ganado sin tantas lesiones?

- R: No, porque eso simplemente ha sido parte de mi trabajo. Cuando tenía 17 años, escribí las metas a largo plazo que quería lograr en mi carrera. Y, a pesar de que eran poco realistas, tuve la suerte de lograrlas todas. Así que estoy muy feliz y orgullosa de cómo ha ido todo.

- P: ¿Qué valor le da a sus medallas en Juegos Olímpicos, en Mundiales y en la Copa del Mundo?

- R: La medalla olímpica siempre ha sido un gran sueño y una meta, por toda la historia de mi familia. Pero para mí, los dos campeonatos de la Copa del Mundo de supergigante significan más. Para ganar necesitas conseguir los mejores resultados, todo el tiempo, en todas las rutas.

- P: Mencionaba a su familia. Es hija de dos esquiadores, Hanni Wenzel y Harti Weirather. ¿Qué influencia han tenido sobre usted?

- R: Aparentemente, su influencia ha sido grande. Siempre han estado ahí y, a veces, su figura también estuvo conectada con algún tipo de presión hacia mí. Pero yo siempre quise ser yo al cien por cien y dejar mis propias huellas, dentro y fuera de las pistas.

- P: ¿Qué influencia cree que puede tener sobre una persona que se haya sentido inspirada por usted?

- R: Espero que una influencia positiva. A lo largo de mi carrera aprendí a no rendirme nunca y a trabajar duro por mis metas. Ahora, una vez terminada mi carrera como esquiadora profesional, también puedo disfrutar de la libertad de seguir nuevos proyectos y metas.

- P: ¿Qué planea para el futuro? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

- R: Honestamente, tenía muchos planes y muchos proyectos pero, debido a la pandemia, los planes han cambiado y las prioridades han cambiado. Sin embargo, tengo una gran lista de deseos y espero hacer todas esas cosas lo antes posible. Algunos de ellos también incluyen a mi socio BUFF y no puedo querer más que todos cobren vida junto a un gran equipo.

- P: La nueva campaña de BUFF deja un mensaje, "Life more now" (Viva más ahora). ¿Qué significa ese lema para usted?

- R: Para mí, este eslogan es perfecto y refleja el sentimiento actual de muchas personas, especialmente los jóvenes. Por lo tanto, también en referencia a la pregunta anterior, no puedo esperar a experimentar todos los proyectos planificados lo antes posible.

- P: Este año ha sido comentarista en televisión. ¿Qué le ha parecido esta temporada?

- R: Aparentemente, una temporada muy extraña. La pandemia mundial cambió casi todo. Aún así, al menos las carreras de la Copa del Mundo pudieron celebrarse y tuvimos competiciones más o menos justas.

Lucía Santiago