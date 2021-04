Kiko Matamoros responde a la pregunta de la supuesta ruptura entre Diego Matamoros y Carla Barber

10/12/2019 Kiko Matamoros, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Se lleva rumoreando varios días sobre una posible crisis sentimental entre Diego Matamoros y Carla Barber... que no suban fotografías, ni videos a sus redes sociales han hecho saltar las alarmas y ahora todos sus seguidores están muy pendientes de los movimientos que hagan los dos.



María Patiño ha sacado el tema en 'Sálvame Diario' y Kiko Matamoros en un primer momento ha querido desviar el tema y no ha querido opinar al respecto, pero minutos más tarde no le ha quedado otra porque ha sido el propio presentador el que le ha pedido que contestara a la pregunta que le había hecho su compañero: "Una vez más, creo que no es así, se ha ido a Boadilla por su perro porque no está feliz en Madrid, es un perro que se ha criado en el campo y encerrado en un piso no está feliz".



La presentadora de 'Socialité' ha explicado que: "Estuvieron en México, un viaje maravilloso, seguían viviendo en casa de Carla y se han dejado de sacar fotos juntos y él se ha ido con su perro, como dice Kiko, pero no creo que sea motivo de la discordia" y Kiko Matamoros simplemente ha querido desmentir lo que se está especulando.



Puede ser que el colaborador de televisión no haya querido meterse en un tema que no le pertenece y quiera dejar el espacio a los dos protagonistas de esta noticia para explicar qué está pasando entre ellos.