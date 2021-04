Estados Unidos.- La Fed mantiene tipos y subraya que el alza de la inflación se debe a "factores transitorios"

03/03/2020 El presidente de la Fed, Jerome Powell, en la rueda de prensa extraordinaria celebrada el 3 de marzo de 2020 en Washington. ECONOMIA FED



El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido por unanimidad mantener los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, lo que supone el menor nivel posible, ya que la autoridad no contempla tipos negativos.



Como han venido haciendo desde que empezó la pandemia del Covid-19, los banqueros centrales del país norteamericano se han comprometido a usar "el abanico completo de herramientas" para apoyar a la economía de Estados Unidos durante esta crisis con la intención de incentivar su objetivo dual de pleno empleo y estabilidad de precios.



La mayor novedad en el documento en el que han informado de sus decisiones de política monetaria se debe a la inflación. La Fed ha indicado directamente que los precios se han incrementado desde la última vez que se reunió, pero que este alza se debe a "factores transitorios".



Además, el organismo ha explicado que los indicadores de actividad económica y empleo en las últimas semanas se han "fortalecido" como consecuencia del progreso en la vacunación y en el apoyo del Gobierno. Aunque ha reconocido que los sectores más afectados por la pandemia siguen en un estado de debilidad, la Fed ha afirmado que se ha percibido una "mejoría".



El banco central de EEUU ha insistido de nuevo en su compromiso de no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.



Por otro lado, el instituto emisor ha mantenido su intención de comprar 120.000 millones de dólares al mes en activos hasta que aprecie que se han realizado "progresos sustanciales" hacia sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios.



Las compras se compondrán, como venía siendo habitual, de 80.000 millones mensuales en bonos del Gobierno y 40.000 millones en titulizaciones hipotecarias. "Estas compras de activos ayudan a fomentar el funcionamiento ágil del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando por tanto el flujo de crédito hacia hogares y empresas", ha indicado la Fed.



El mercado de trabajo estadounidense generó 916.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de marzo ante la recuperación económica del país. De su lado, la tasa de paro experimentó un descenso de dos décimas, hasta el 6%.



La economía estadounidense experimentó una contracción en tasa interanual del 3,5% en el cuarto trimestre de 2020, según la tercera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.



De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de febrero, fecha de los últimos datos disponibles, en el 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado. La tasa mensual en el segundo mes del año fue del 0,2%, una décima menos que el mes precedente.



La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 0,1%, una décima menos que en enero, mientras que en tasa anual cayó una décima, hasta el 1,4%.



La próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal tendrá lugar el 16 de junio.