Lenny Tavárez lanza tercera temporada de temas de su próximo disco, "KRACK"

El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez. EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

San Juan, 23 abr (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño Lenny Tavárez lanzó este viernes "Krack Season 3", la tercera temporada de canciones de su próximo álbum, "KRACK", que se lanzará como una serie de 4 temporadas.

Esta tercera temporada despunta con los temas "Me Enamora", junto al dúo de Zion y Lennox; "Sorpresa" y "Rutina", con la colaboración musical del también dúo de Alexis y Fido y Kevvo, según se indicó en un comunicado de prensa.

Esta temporada de "Krack Season 3" cuenta con los trabajos en producción de Dímelo Flow y King Swift.

El tema "Me enamora" será el único que contará con un video musical, grabado entre Miami (EE.UU.), en Puerto Rico y en Bogotá, bajo la casa productora Tokyo Films.

Este nuevo proyecto musical de Tavárez es lo más reciente de su parte desde que en marzo pasado lanzó junto a Natanael Cano, creador del "corrido tumbado", y el cubano Ovi su nuevo sencillo, "Enfermo de riqueza", una versión urbana de este narcocorrido mexicano.

Esta no es la primera vez que estos tres artistas colaboran.

En octubre de 2020, se unieron al también artista urbano puertorriqueño Brytiago en el tema "Volver".

"Enfermo de riqueza", a su vez, forma parte de la segunda temporada de canciones del nuevo álbum de Tavárez.

Cada temporada incluye sencillos que compondrán el álbum y concluirán durante la cuarta temporada con el lanzamiento de "KRACK" como álbum completo.

La primera temporada de canciones de "KRACK" incluyó los sencillos "La Pared 360", con Justin Quiles; "Acerola", con Rafa Pabón y Cauty; "La Mujer Traiciona" y su último éxito, "La Neta", que ha obtenido 26 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento hace un mes.