Bielorrusia.- Bielorrusia procesa a cuatro sospechosos de presuntamente planificar un golpe de Estado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Comité de Seguridad del Estado (KGB) de Bielorrusia ha procesado y presentado cargos contra cuatro sospechosos por presuntamente planificar un golpe de Estado en el país, así como planear atentar contra la vida del presidente, Alexander Lukashenko.



Así lo ha confirmado el jefe del departamento de investigación del KGB, Konstantin Bichek, durante un programa de televisión estatal, según recoge 'BDG Delovaya Gazeta'.



Bichek ha asegurado que los cuatro detenidos "han confesado y cooperan con la investigación" en el marco del caso 'golpe de Estado', "una conspiración para tomar el poder por la vía inconstitucional".



Los acusados son Grigory Kostusev, Yuri Zenkovich, Alexander Fedut y una tercera persona de la que no ha trascendido su identidad, que habrían reclutado a participantes en esta supuesta conspiración y buscado financiación para la misma.



Después de que se perdiera toda comunicación con Fedut, que se declaró desaparecido el 12 de abril, el 17 de abril el KGB bielorruso confirmó el arresto de estas cuatro personas, uno de los cuales --Kastusev-- es el jefe del partido Frente Popular de Bielorrusia.



Según las autoridades, en el marco del caso 'golpe de Estado', estos cuatro sospechosos, con la ayuda de los servicios especiales estadounidenses, estaban preparando un atentado contra el presidente, Alexnder Lukashenko y su familia.



Por su parte, desde Washington han precisado que "cualquier sugerencia de que las autoridades estadounidenses estuvieran detrás o participaran en el intento de asesinato de Lukashenko es absolutamente falsa".



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha precisado que "Estados Unidos siempre ha buscado tener una relación estable y predecible con Bielorrusia desde su independencia en 1991".



No obstante, y a pesar de que ha abogado por una normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, "mientras continúe lo que hemos visto en Bielorrusia, las violaciones de Derechos Humanos, la represión", el vínculo con Minsk "no puede seguir funcionando como de costumbre".



Bielorrusia expulsó al embajador estadounidense en 2008, y Price ha señalado este miércoles la importancia de establecer una embajada de Estados Unidos en Bielorrusia.