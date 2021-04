15/04/2021 NURIA FERGÓ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Hablar de Nuria Fergó nos hace remontarnos a una época que la vemos muy lejana y que nos produce nostalgia al saber que ya no la vamos a volver a vivir, pero si podemos revivir aquellos maravillosos años de 'Operación Triunfo' hablando de esta cantante que tantos buenos momentos nos dio y se han quedado grabados para siempre en nuestra memoria.



Nuria, terminó el 2020 de nuevo enamorada y es que según le confesaba a la revista Semana: "Es un hombre maravilloso, no me ha tratado nadie como me está tratando él. Estoy que no me lo creo. Nos hemos encontrado dos personas que buscábamos lo mismo". Al parecer sus caminos se cruzaron en una gala benéfica y desde entonces ambos se quedaron prendidos en las redes del amor.



Muy activa en el ámbito profesional, Nuria Fergó sigue derrochando su arte en sus canciones, sobre todo en una de las últimas con las que ha revuelto el panorama musical, 'Quererme solo yo' y con la que sigue deleitándonos como siempre ha hecho.



Hoy, Nuria Fergó cumple 42 años y lo hace siendo una de nuestras cantantes favoritas de aquella edición de 'Operación Triunfo' y lo cierto es que aunque pasen los años la admiración y el gran cariño que la tenemos no disminuyen, todo lo contrario, crecen al ver que ella también lo hace encima de los escenarios.