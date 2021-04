Coronavirus.- Israel suspende el uso obligatorio de mascarillas al aire libre desde el domingo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, ha anunciado que a partir del domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en el país.



Edelstein ha comunicado a través de un comunicado que ha tomado la decisión basándose en las recomendaciones de expertos. "Las mascarillas están destinadas a protegernos contra el coronavirus", por lo que "después de que los expertos de la salud llegaran a la conclusión de que ya no son necesarias al aire libre", decidió "permitirlo de acuerdo a su recomendación".



"El nivel de e morbilidad en Israel es muy bajo gracias a nuestra exitosa campaña de vacunación y, por lo tanto, podemos relajar más restricciones", ha continuado el responsable de la cartera de Salud, informa 'The Jerusalem Post'.



No obstante, ha lanzado un mensaje de precaución y ha pedido a los ciudadanos "que todavía lleven mascarilla para poder entrar en edificios cerrados. Juntos mantendremos baja la morbilidad", ha subrayado.



A pesar de que no será obligatorio usarlas en espacios abiertos, las mascarillas deberán seguir usándose en lugares cerrados.



La suspensión de esta medidas a estado sobre la mesa durante semanas en el país, aunque las autoridades han preferido esperar a que pasasen los recientes días conmemorativos que han tenido lugar en Israel debido al miedo a las posibles aglomeraciones que se desencadenara una mayor incidencia.



Además, también a partir del domingo el sistema educativo israelí volverá a funcionar en su totalidad y sin las medidas aplicadas hasta el momento de grupos burbuja.



Según las últimas cifras de las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas se han detectado 196 contagios de coronavirus, con los que se ha alcanzado los 836.706 positivos, de los cuales 6.314 han fallecido a causa de la enfermedad.



Israel ha tenido una de las campañas más exitosas de vacunación contra la COVID-19 con casi cinco millones de ciudadanos que han recibido el esquema completo de inmunización.