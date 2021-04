Perú.- Castillo adelanta que no modificará su programa ya que el pueblo "no piensa en derecha o izquierda"

15/04/2021 El candidato presidencial peruano Pedro Castillo. Fujimori enfatiza en que no atacará a Castillo y que no caerá "en la campaña del miedo" POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Fujimori enfatiza en que no atacará a Castillo y que no caerá "en la campaña del miedo"



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El candidato a presidente de Perú y ganador de la primera vuelta electoral del pasado domingo Pedro Castillo ha adelantado que no modificará su discurso de cara a la contienda final, en la que se enfrentará a la ultraderechista Keiko Fujimori, pues el pueblo "no piensa en derecha o izquierda".



El candidato de Perú Libre ha señalado que ante "los grandes problemas" que enfrenta el país, "pensar en derecha o izquierda queda chico", ya que "el pueblo hoy día no está pensando si eres de derecha o de izquierda", ha matizado desde un acto en Cajamarca, informa 'Gestión'. Castillo y Fujimori se sitúan en las antípodas ideológicas, con el primero representando a la izquierda y la segunda a la ultraderecha en el país.



Además, ha agregado que viene "de abajo", que está "en las canteras del pueblo" y no va a cambiar su discurso porque "cambiar mi discurso sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo. Seguimos para adelante", ha precisado.



Castillo, que se popularizó durante una huelga de profesores, ha asegurado que pondrá "el pecho por Perú" frente a la situación que atraviesa el país, que está pensando en "cómo lleva un pan al estómago, cómo salvar a la población de este estado de emergencia, cómo llega el Estado para quitarle ese tubo que está entubado y salvarle la vida".



Asimismo, ha adelantado que ha estado en contacto "con algunas bases regionales de Juntos por Perú", cuya candidata presidencial era Verónika Mendoza, pero les ha recomendado que "ellos como partido se organicen" para hablar todos "un solo lenguaje".



Por su parte, la rival de Castillo, la candidata de Fuerza Popular, también ha avanzado cómo enfocará la campaña hacia la segunda vuelta electoral para asegurar que no atacará ni a Castillo ni a su partido, algo que ha pedido hagan también sus seguidores.



Según la candidata, tanto Castillo como los peruanos que lo han votado en la primera vuelta han encontrado "su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado que ha ocurrido durante años, no son culpables de la polarización y la incapacidad de estos últimos gobiernos", recoge la emisora RPP.



Fujimori ha resaltado también que no caerá "en la campaña del miedo" y ha lanzado un mensaje para dedicar los esfuerzos a "buscar coincidencias y no diferencias", para remarcarle a Castillo que aunque él se atribuya la defensa de los "peruanos más humildes", el fujimorismo "ha sido el Gobierno que más trabajó por los peruanos más humildes", en referencia a la Administración de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.



Con el 99,47 por ciento de las actas, y a falta de la confirmación oficial por parte del organismo electoral peruano, Castillo ha obtenido un 19 por ciento de los votos y Fujimori un 13,3 por ciento en la primera vuelta electoral, pasando así a una última contienda en la que se determinará el próximo presidente de la nación.