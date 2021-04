Economía.-La firma de golosinas Fini unifica sus negocios a nivel mundial en the Fini Company para impulsar su expansión

13/04/2021 El consejero delegado mundial de the Fini Company, Manuel Sánchez ECONOMIA FINI



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La firma de golosinas Fini, que celebra su 50 aniversario en España y el 20 desde su llegada a Brasil, unifica sus negocios a nivel mundial bajo the Fini Company, su nueva marca corporativa, según ha informado la compañía en un comunicado.



De esta forma, las marcas Fini y Dr.Good operarán baja esta marca, cuyo proyecto pretende proyectar nuevas vías de expansión y crecimiento de la compañía.



Como símbolo de integración global, de agrupar a diversas empresas y con el propósito de unificar una imagen, valores y estructura para el futuro de los negocios, la compañía ha creado the Fini Company, una marca corporativa global para consolidar el grupo internacionalmente.



El primer paso ha sido la integración en el grupo de Fini Golosinas, líder español en el segmento de caramelos y dulces, Fini Guloseimas, la factoría en Brasil, y Dr.Good, la primera línea completa de suplementos vitamínicos para niños y adultos, que actualmente se comercializa en el continente americano.



El director general de Fini Golosinas, Alfonso Samper, ha explicado que "fortalecer las marcas pasa por la expansión acelerada de los negocios en todo el mundo". "The Fini Company une el posicionamiento global corporativo de dos grandes protagonistas, España y Brasil, abriendo un amplio frente de trabajo colaborativo con especial atención en las exportaciones y actuando en nuevos mercados y canales", ha indicado.



Por su parte, el consejero delegado mundial de the Fini Company, Manuel Sánchez Bernal, ha explicado que la marca corporativa global llega como "catalizador del crecimiento empresarial e integra la reputación, credibilidad e innovación de nuestras marcas comerciales".