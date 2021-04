Se acerca el cambio de armario. Cómo actualizarlo y prepararlo para la nueva temporada

12/04/2021 Trucos y consejos para 'actualizar' tu armario para el cambio de temporada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA VINTED



Si hay un momento del año en el que somos más conscientes del número de prendas que guardamos en nuestro armario, ese es el cambio de estación. El cambio de armario es el momento perfecto para hacer un análisis exhaustivo de las prendas que tenemos y encontrar qué nos sirve y lo que podemos sacar del armario este año.



Consciente de esta reflexión, y adelantándose a la llegada de la primavera, Vinted, el Marketplace que ya supera los tres millones de miembros en España, aporta cinco consejos para un cambio de armario efectivo con el que dar la bienvenida a la nueva estación sin que este momento suponga todo un quebradero de cabeza.



¿Cómo hacer un 'detox' de armario de forma efectiva?



- Da una segunda vida a la ropa de invierno que no te has puesto lo suficiente. Aunque el objetivo sea contar con un armario ordenado y consciente ya con vistas a la primavera, no está de más analizar qué nos hemos puesto menos durante los meses de invierno ¿Podemos prescindir de alguna prenda? Para responder a esta pregunta es esencial reflexionar sobre cuántas veces la hemos combinado. Si el número es bajo, apostar por darle una segunda vida a la prenda puede ser una opción. También es aconsejable revisar las prendas de primavera antes de incluirlas en nuestro armario, si la prenda que tanto nos pusimos tantas temporadas atrás, esta ya no encaja tanto con nuestros gustos o preferencias puede ser una opción o es preferible dársela a otra persona a la que sí le guste.



La Organizadora Profesional Raffaella Tarassi da el tip definitivo: "Defina 4 montones: cosas para guardar, cosas para donar/reciclar, cosas para vender a otras personas que estarían felices de extender la vida útil del artículo y el "tal vez". Siempre recomiendo probarse o considerar todos los elementos "tal vez" al final de cada categoría cuando tenga una idea más clara de lo que desea conservar", explica.



- Ordena la ropa según tus rutinas. Si tele trabajamos, por mucho que se produzca un cambio de estación, seguro que necesitarás ropa cómoda para pasar tiempo en casa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las prendas deportivas si hacemos ejercicio habitualmente. Adaptar la colocación de las prendas priorizando las que más utilizamos es una de las claves para que el armario dure mucho más tiempo en orden. Es esencial analizar habitualmente si nuestras rutinas han cambiado y por tanto contamos con las prendas y accesorios que encajan con nuestras rutinas diarias a mano.



- Organiza la ropa y accesorios por tipología y gama cromática. El cambio de armario es el momento en el que somos más conscientes de qué tenemos en el armario. Una situación que no ocurriría si hubiésemos organizado las prendas por categoría. Desde los vaqueros, a los jerséis, e incluso las camisetas unidas según su tipología (estampados, tejidos, formas...). De esta forma somos conscientes del número de prendas que tenemos en cada categoría. Otro tip es ordenar la ropa y accesorios por gama cromática. Así, a la hora de buscar una prenda que combine con un outfit en concreto, es más fácil encontrar el ítem deseado.



Raffaella Tarassi comenta: "Saca del armario todos los elementos de una categoría, tráelos a la misma habitación y divídelos en subcategorías para facilitar el proceso. Por ejemplo, agrupa todas las camisetas, pantalones, chaquetas* y luego divídelas en subcategorías: camisetas sin mangas, camisetas de manga corta, camisetas de manga larga".



- ¿Qué hacer con la ropa que ya no te pones? Vinted propone una manera rápida y efectiva de subir a la plataforma las prendas que ya no utilizamos y conectar con miembros de distintos puntos de Europa. De hecho, la app detecta cada año un aumento de sus transacciones en España cuanto llega el cambio de estación, tanto de los vendedores que quieren deshacerse de prendas de su armario como de compradores que prefieren comprar las tendencias de la nueva estación por esta vía.



Además de detallar lo máximo posible la prenda en sí, es esencial publicar las suficientes fotos de calidad sobre el artículo. Las prendas con imágenes de calidad siempre serán un plus que atraerá a más compradores y facilitarán que se enamoren a primera vista del artículo. Muchos de sus miembros realizan búsquedas con el nombre de una marca concreta como palabra clave, por lo que anima a publicar los artículos con esta información en su título y en la descripción.