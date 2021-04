Biden nominará a críticos de Trump para puestos de migración

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar a dos funcionarios para cubrir posiciones clave de inmigración al tiempo que la Administración se enfrenta a una afluencia histórica de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el lunes la Casa Blanca.

Biden seleccionó a Chris Magnus, el jefe de policía de Tucson, Arizona, para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Magnus se destacó por criticar las políticas antiinmigración de la Administración Trump.

Biden también tiene la intención de nominar a Ur Jaddou, defensor de los derechos de los inmigrantes que también fue crítico de las políticas del expresidente Trump, para dirigir los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La agencia implementará la reversión de Biden de algunas de las políticas de línea dura de la Administración anterior.

Si el Senado lo confirma, Magnus ayudaría a liderar la respuesta a una afluencia de migrantes en la frontera sur que ha planteado un desafío temprano para Biden. En marzo, Estados Unidos registró el mayor número de detenciones en la frontera en casi dos décadas, incluido un número récord de niños y adolescentes que viajaban solos.

Magnus se une a otros cinco candidatos en el Departamento de Seguridad Nacional a quienes Biden anunció el lunes.

“Son profesionales altamente respetados y consumados con una profunda experiencia en sus respectivos campos”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Juntos ayudarán a avanzar en la misión del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

Las nominaciones anunciadas el lunes también incluyen a altos funcionarios en la sede del DHS, trabajos que habían sido eliminados y dirigidos por líderes en funciones durante la presidencia de Trump. Los funcionarios trabajarían con Mayorkas en temas que van desde la inmigración hasta las amenazas cibernéticas.

Las nominaciones también incluyeron a los principales funcionarios de seguridad cibernética, una señal de que el tema será una prioridad para la administración. Jen Easterly, directora de resiliencia de Morgan Stanley y exfuncionaria de la Agencia de Seguridad Nacional, será nominada para liderar la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

