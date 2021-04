Hijo de Lance Armstrong es acusado de abuso sexual

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El hijo del exciclista Lance Armstrong fue acusado de cometer un abuso sexual en 2018, cuando tenía 18 años, de acuerdo con una orden de arresto emitida en Austin, Texas.

La supuesta víctima dijo a la policía en noviembre de 2020 que fue agredida por Luke Armstrong después de que él la llevo de una fiesta a la casa de su padre. Debido a que la joven tenía 16 años en ese momento, Luke Armstrong fue acusado de agresión sexual a una menor, un delito grave.

El abogado del acusado, Randy Leavitt, dijo que Armstrong, ahora de 21 años, y la joven, actualmente de 19, tuvieron una relación consensual y no hubo abuso. Armstrong fue arrestado el martes y liberado tras el pago de una fianza personal, según registros de la corte.

“Una revisión completa de los hechos confirmará que la acusación no ocurrió de ninguna manera y un proceso legal debido y exhaustivo exonerará a Luke”, dijo Leavitt. "Lo que ocurrió hace tres años en la escuela secundaria no fue un delito y no fue una agresión sexual. Fue una relación consensual en ese momento y siguió de manera consensual entre dos jóvenes que eventualmente tomaron caminos separados.

“Estos cargos jamás debieron presentarse, ciertamente no tres años después. Pero afortunadamente, el sistema legal de Texas funciona y establecerá la inocencia de Luke”.

Luke fue un fullback suplente en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Rice en 2018-2019. Optó por no jugar la temporada 2020 debido a la pandemia del coronavirus y no ha vuelto para los entrenamientos primaverales, dijo un portavoz del equipo el jueves.

Según la declaración jurada de arresto emitida el 1 de abril, la mujer dijo a la policía que conoció a Luke Armstrong el 20 de junio de 2018, y que dos días después acudió a una fiesta en la que estaba intoxicada.

Desde ahí, le habría llamado para que fuera a recogerla. No recuerda el trayecto en el auto, pero despertó en casa de él, donde le dijo a la policía que la agredió sexualmente y después la llevó a su casa.