Citroën diseña asientos para la siesta perfecta en el coche

El desarrollo de los innovadores asientos de Citroën se basó en un estudio sobre el comportamiento durante el sueño. Foto: Matthew Howell/Citroen/dpa

El fabricante de automóviles Citroën ha ideado unos asientos cómodos y de alta tecnología que permiten supuestamente dormir mejor en el coche. El desarrollo de los innovadores asientos se basó en un estudio realizado con el experto en comportamiento del sueño y medio ambiente James Wilson. Este constató que al 37 por ciento de los 2.000 automovilistas británicos entrevistados les resulta difícil conciliar el sueño en el coche, mientras que el 14 por ciento de ellos aseguró que nunca dormía en el vehículo. Citroën ha dotado a sus nuevos modelos SUV eléctricos C4, C4 y C5 Aircross de topes hidráulicos en la suspensión para un mejor control de la compresión y el rebote. Los cojines y respaldos de los asientos son más amplios y están rellenos con espuma de alta densidad. Los coches incorporan de serie la tecnología "Progressive Hydraulic Cushion", que suaviza las sacudidas causadas por carreteras en mal estado. Si bien algunos conductores pueden sentirse molestos cuando sus pasajeros se adormezcan, la encuesta reveló que a dos tercios de los entrevistados no les molesta demasiado que sus compañeros de viaje se queden dormidos durante el trayecto, siempre que no ronquen. El 70 por ciento de las personas consultadas señaló que es más fácil conciliar el sueño durante los viajes por autopista o de larga distancia. Según el experto Wilson, hay una serie de factores que permiten a conductores y pasajeros dormir mejor en los coches. Entre ellos se encuentran la posición del asiento, la hora del día, el ambiente interior del vehículo y el espacio para las piernas. No es de extrañar que el ruido de la carretera y los baches dificulten el sueño. "A menudo nos cuesta encontrar tiempo para una siesta reparadora, por lo que el coche puede ser un lugar ideal para ello", afirma Wilson. "Una siesta de 30 minutos durante el día es altamente beneficiosa y puede ayudar a recobrar energías". dpa