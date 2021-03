Colombia anuncia las primeras extradiciones a EEUU de guerrilleros del ELN

Repite con mención video ///Bogotá, 30 Mar 2021 (AFP) - Colombia anunció este martes una lista de once presuntos guerrilleros del ELN que por primera vez pretende extraditar a Estados Unidos por narcotráfico. "Esta es la primera vez en la historia de Colombia que se extradita a un miembro del ELN por razones vinculadas con el narcotráfico a los Estados Unidos", declaró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.Ceballos indicó que la diligencia "hace parte de una solicitud más amplia de varios fiscales y jueces de los Estados Unidos". "Son once miembros del ELN en total, cuatro de los cuales ya están capturados", añadió el consejero presidencial. Los otros siete están en busca y captura.El presidente del país, Iván Duque, firmó el lunes la extradición de José Gabriel Álvarez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas y quien saldrá del país en unos diez días. La última guerrilla reconocida en el país tras la firma de la paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negó los señalamientos. "Es totalmente falso que el personaje llamado José Gabriel Álvarez Ortiz sea integrante del ELN, al igual que los otros tres que dicen serán extraditados", indicó el comando central del grupo rebelde en un comunicado. Activa desde 1964 y compuesta por unos 2.300 combatientes, la guerrilla aseguró estar deslindada del narcotráfico. Los cuatro presuntos miembros del ELN capturados y pedidos en extradición son Yamit Rodríguez (alias 'Choncha'), Franco Ruiz ('Motorola'), José Gabriel Álvarez ('Gabriel) y Henry Trigos ('Henry´).Reconocido como un grupo "terrorista" por Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno de Duque, el ELN está "en camino de ser considerado un grupo de narcotraficantes internacionalmente", según Ceballos. "Ahora corresponde al ELN decirnos claramente si está dispuesto o no a hacer la paz y si lo está debe dejar de lado para siempre el negocio del narcotráfico", insistió.Duque sepultó los diálogos de paz que sostenía su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, con el ELN, a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.El mandatario exige a Cuba la extradición de los rebeldes que quedaron en su territorio tras la fallida negociación, pero la isla rechaza el pedido alegando respeto por los protocolos que suscribió con Colombia y países garantes, que prevén el retorno de la delegación a sus campamentos de forma segura. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga. lv/vel