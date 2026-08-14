Al menos cuatro muertos por lluvias torrenciales e inundaciones en el este de Japón

Guardar

Tokio, 14 ago (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron y otra resultó gravemente herida en la prefectura japonesa de Chiba, en el este del archipiélago y cercana a la metrópolis de Tokio, tras unas fuertes lluvias que desataron la víspera inundaciones, afirmaron este viernes las autoridades locales, mientras miles de personas siguen evacuadas.

Entre los cuatro muertos figura un hombre de unos 60 años que fue hallado en una vía anegada, así como una mujer de 66 años que quedó atrapada en su vehículo cubierto por el agua, según el balance más reciente difundido por la prefectura de Chiba.

PUBLICIDAD

Una persona continúa desaparecida, de acuerdo con la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Las autoridades locales mantienen para este viernes órdenes de evacuación que afectan a unas 25.500 personas, aunque esta mañana solo 7.359 se encontraban en alguno de los 359 refugios municipales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó el jueves la alerta máxima por deslizamientos de tierra en la prefectura de Chiba, ante la previsión de fuertes lluvias, y las autoridades ordenaron la evacuación de más de 400.000 personas según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa.

PUBLICIDAD

La ciudad de Chiba llegó a registrar 348 milímetros de lluvia en 12 horas, la mayor cantidad desde que se comenzaron a tomar registros, según la cadena de televisión nipona NHK.

Las autoridades locales advirtieron este viernes que, aunque el nivel de alerta por deslizamientos de tierra ha sido rebajado al nivel 4 de 5 por la JMA, el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas sigue siendo alto.

"Hay muchas zonas donde el terreno es bastante inestable, lo que supone riesgos, incluidos los deslizamientos de tierra", afirmó esta mañana en una rueda de prensa el gobernador de la prefectura, Toshihito Kumagai, según NHK.

Las lluvias registradas en el este de Japón llegan en un contexto de fuertes precipitaciones, ciclones y consecuentes inundaciones en varios países asiáticos en lo que va de mes y en los que han muerto más de 50 personas, afectando sobre todo a China, India, Filipinas y Birmania. EFE

PUBLICIDAD

(foto)