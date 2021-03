Breton: El "pasaporte sanitario" de la UE estará disponible a mitad de junio

EFE/EPA/JOHN THYS / POOL EPA-EFE/JOHN THYS/Archivo

París, 28 mar (EFE).- El "pasaporte sanitario" de la Unión Europea estará disponible hacia "mediados de junio" en versión física o digital anunció este domingo el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton.

En una entrevista con la cadena de radio RTL, Breton dio un calendario más concreto y más detalles específicos de lo avanzado hasta ahora por la Comisión Europea (CE).

Breton detalló que el documento, además de un código QR, en el que estarán incluidos el nombre y fecha de nacimiento de la persona, así como el número de pasaporte, si ha sido vacunada y con qué tipo de vacuna, si ha tenido covid y si es portador o no de anticuerpos.

Para quienes no hayan sido vacunados ni hayan padecido la enfermedad "se pedirá un test PCR, en el que se encontrará el estado" de la prueba, recalcó.

Añadió que el documento no será obligatorio, pero sí podrá ser demandado a la hora de viajar en avión, participar en acontecimientos o entrar en lugares públicos.

Francia, con su presidente Emmanuel Macron a la cabeza, insistía en que ese certificado sanitario europeo no debía depender solo de la vacunación, porque sería discriminatorio para quienes no hayan podido ser inmunizados.

La CE, órgano ejecutivo de la UE, anunció el pasado día 17 el proyecto de certificado digital que permita viajar a los ciudadanos de la UE, con el objetivo inicial de que estuviera listo antes del verano, posiblemente en junio.