El buque encallado en el Canal de Suez podría ser reflotado la "próxima semana"

Actualiza con declaración de empresa matriz encargada del salvamento y declaración sobre razones del encallamiento ///El Cairo, 27 Mar 2021 (AFP) - El portacontenedores que bloquea el Canal de Suez podría ser reflotado "a principios de la próxima semana", declaró la compañía involucrada en liberar esta estratégica vía que une el mar Rojo con el Mediterráneo y que 200 barcos esperan atravesar.Mucho más optimista, el propietario del "Ever Given" espera que pueda ser desencallado este sábado por la noche, pese a que otras fuentes hablan de "días o incluso semanas" para reanudar el tráfico de este canal en territorio egipcio, por el que pasa el 10% del comercio marítimo internacional, según los expertos.Aunque inicialmente se atribuyó el encallamiento del supercontenedor a los fuertes vientos y a una tormenta de arena, Osama Rabie, responsable de la Autoridad egipcia del Canal de Suez (SCA), aseguró que "los factores meteorológicos no son las únicas razones" y apuntó a "otros errores, humanos o técnicos".Desde el miércoles, la SCA trata de desencallar el navío de más de 220.000 toneladas y 400 metros de eslora, equivalente a cuatro campos de fútbol, atascado en el sur del canal, a unos kilómetros de la ciudad de Suez."Con los barcos que tendremos en el lugar para entonces, la tierra que ya hemos podido dragar y la marea alta, es de esperar que sea suficiente para poder desencallar el barco a principios de la próxima semana", dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de Smit Salvage, la firma holandesa contratada para ayudar en la tarea. Si eso no es suficiente, habrá que retirar los contenedores para aligerar el barco, advirtió Berdowski, una solución que llevaría mucho más tiempo. - ¿En las próximas horas? - El propietario del barco se había mostrado más confiado."Estamos eliminando los sedimentos con herramientas de dragado adicionales", declaró Yukito Higaki, presidente de la compañía japonesa Shoei Kisen, propietaria del navío, según informó la prensa japonesa este sábado.Higaki dijo que esperaba que el "Ever Given" se desencallara en la noche del sábado al domingo.La sociedad contratada para desencallar al "Ever Given" se había mostrado hasta ahora más prudente y habló de "días o incluso semanas" para resolver el incidente.Una operación realizada el viernes por la SCA con ayuda de remolcadores "no tuvo éxito", dijo la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la compañía con sede en Singapur que asegura la gestión técnica del navío. - Más de 200 barcos esperando - Según la revista especializada Lloyd's List, más de 200 buques fondeaban el viernes en los dos extremos y en la zona de espera situada en el centro del canal, generando importantes retrasos en la entrega de petróleo y otros productos, que tuvieron una breve repercusión en el precio del oro negro el miércoles.Según Lloyd's List, el portacontenedores está bloqueando el equivalente a unos 9.600 millones de dólares (8.100 millones de euros) de carga cada día.El gigante naviero Maersk y el alemán Hapag-Lloyd dijeron el jueves que estaban estudiando la posibilidad de desviar sus barcos y navegar por el Cabo de Buena Esperanza, un desvío de 9.000 kilómetros y al menos siete días más alrededor de África.Una gran marea alta que se espera "el domingo por la tarde" podría "ser de gran ayuda" para los equipos técnicos que intentan liberar el barco, dijo a la AFP Plamen Natzkoff, experto de VesselsValue."Si no logran desencallarlo, la próxima marea alta no llegará hasta dentro de quince días y eso podría ser problemático", dijo a la AFP. El "Ever Given" "no está unicamente varado en la arena en superficie, también está atrapado dentro de la orilla", dijo Natzkoff. Casi 19.000 barcos utilizaron el canal en 2020, según la SCA, una media de 51,5 barcos al día. Según un informe de la aseguradora Allianz Global Corporate & Specialty sobre la seguridad marítima, "el Canal de Suez presenta un excelente balance de seguridad" y solo se registraron 75 incidentes en la última década.