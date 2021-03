"Espectacular", así define la marca que viste árbitros su impulso en España

GRAF047. BARCELONA, 30/06/2020.- El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi (i) discute con el árbitro Hernández Hernández, durante el partido de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Madrid, 26 mar (EFE).- El impulso en el mercado de la marca italiana que viste a los árbitros españoles -Macron- es "espectacular". Así lo reconoció a Efe su portavoz Roberto Casolari. Y el impacto del patrocinador principal -Wurth-, que lucen en las mangas, permite a la compañía ferretera alemana entrar en los medios de comunicación de todo el mundo con un éxito sin precedentes. Los árbitros están de moda.

No venden camisetas. Pero el retorno, el valor tangible e intangible en imagen es notable. Los colegiados tienen su mercado. El VAR ha reforzado su campo de visión. Las cámaras les siguen hasta la banda cuando reclaman su presencia desde la sala VOR -acrónimo de Video Operations Room-. Esa interactuación entre el árbitro del césped y sus compañeros de 'oficina,' que ayudan cuando se produce un error claro y manifiesto, han puesto a este colectivo en primera línea. La cámara les quiere. Y les necesita. Sus gestos, su semblante. Los primeros planos se funden en ellos.

Hernández Hernández, Gil Manzano, Mateu Lahoz, Del Cerro Grande... Son estrellas ya mediáticas que se mezclan en apariciones al lado de las grandes estrellas. Messi, Benzema y Luis Suárez, dialogan con ellos. En el cépsed y en el túnel de acceso al campo. En España, Macron y Würth son los dos grandes compañeros de viaje del segmento arbitral. Y su vestimenta atrae ya un emplazamiento interesante para insertar logos globales.

Desde Würth, la compañía alemana de ferretería que acompaña a los árbitros españoles (Primera y Segunda división y Fútbol sala) desde 2003, afirman que el acuerdo con el colectivo arbitral les permite llegar a casi todos los rincones del planeta con la transmisión de los partidos de fútbol visible en más de 180 países y una audiencia mundial total de más de 2.600 millones de visualizaciones.

Roberto Casolari, director de marketing deportivo de Macron, la firma italiana que viste a los árbitros españoles, así como a los de la Liga de Campeones y Liga Europa, reconoció a Efe que el acuerdo firmado esta temporada con los árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) les ha supuesto un impulso "espectacular". Macron viste a la Real Sociedad o al Lazio en Italia, pero ha encontrado en los árbitros españoles un cliente más que interesante.

Casolari destaca, en primer lugar, la visibilidad que le aporta este contrato a la marca. "Patrocinamos a los árbitros de todas las ligas, incluidas las territoriales. En todos los partidos de fútbol de competición oficial que se juegan en España cada fin de semana, Macron tiene presencia y eso para nosotros es extraordinario", explica.

En segundo lugar, Casolari habla del posicionamiento. "Cuando eres elegido por una federación como la española quiere decir que eres un partner serio, fiable y de calidad", apunta. Y remarca el "excelente" trato con las personas de la RFEF, a quienes destaca por su "profesionalidad".

Sobre la entrada del video arbitraje y la relevancia mediática que adquiere el colegiado, Roberto Casolari, desde Macron, reconoce que ha sido algo positivo para los patrocinadores, puesto que "innegablemente" aumenta la visibilidad de la marca y genera un mayor retorno publicitario.

En el fútbol actual el árbitro es un protagonista destacado del espectáculo, están presentes en todas las tertulias deportivas y desde la grada ya les gritan por su nombre y apellido. Sus derechos de imagen se consolidan en el tablero del fútbol internacional.

Según el portal especializado de análisis y estadísticas de patrocinios deportivos, Blinkfire Analytics, una foto del colegiado mientras revisa una jugada en la pantalla del VAR, publicada en Instagram por BeinSport en Octubre de 2020, con un total de 63.684 interacciones, tuvo para Würth un valor monetario aproximado de 32.260 euros. El fútbol mide todo. Todo dato es bienvenido.

Javier Mancebo, consultor especializado en patrocinio, marketing deportivo y marketing digital en la Agencia Strock, explicó a Efe el creciente reclamo de las marcas por los jueces de LaLiga.

"En términos de visibilidad, que los árbitros estén en el foco mediático es positivo para las empresas. Salen en un entorno fuera del partido, como en los telediarios, en los informativos, y eso permite impactar en gente que no necesariamente es futbolera. Pero la visibilidad no es la única variable que se debe utilizar para medir el éxito de un patrocinio. Debe haber un objetivo detrás, ya sea notoriedad, imagen o asociación a valores?", expone el experto.

Mancebo asegura que invertir hoy en el patrocinio de los árbitros, siempre que exista una línea argumental que lo justifique, es más atractivo y rentable que nunca desde el punto de vista de la visibilidad.

"La cifra en torno a la que se cerró el acuerdo entre Würth y la RFEF fue de 600.000 euros, una cantidad muy rentable para la firma alemana ya que los árbitros son una plataforma con bastante presencia en los medios y puede ser tan bueno como patrocinar a un Real Madrid o a un Athletic de Bilbao. Se pierde el concepto de 'merchandising', porque nadie se va a comprar una camiseta de ellos, pero tiene otro tipo de contraprestación como imagen y notoriedad", indica Mancebo.

Este incremento del atractivo del colectivo arbitral como emplazamiento publicitario no se reduce a España. En Italia, según medios especializados, el último acuerdo que firmó la aseguradora Net Insurance con la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), se concretó por un valor aproximado de 1,2 millones de euros.

En Inglaterra, la compañía de videojuegos EA Sports patrocina a los colegiados de la Premier desde enero de 2014. En 2019 ambas partes prolongaron la extensión del contrato hasta la temporada 2024/2025. Esta estrecha colaboración se extiende más allá de la vestimenta del cuerpo colegial. Desde la campaña 2016/2017, EA cuenta con los derechos de explotación de los equipos y derechos de la premier en el FIFA, su videojuego estandarte.

Alejandro Macías Sarmiento