Cuba.- Cuatro activistas de la oposición cubana inician una huelga de hambre

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Al menos cuatros miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se han declarado en huelga de hambre ante un "incremento de la represión". Entre los participantes en la protesta está el coordinador nacional de la UNPACU, José Daniel Ferrer.



"Ante el incremento de la represión contra nuestros activistas, contra mi familia y contra las personas que viven en extrema pobreza a las que asistimos en nuestra sede nacional hemos decidido cuatro miembros de la organización comenzar una huelga de hambre", ha explicado Ferrer en un audio publicado en el canal de la UNPACU en YouTube.



"De momento Nelva Ismaray Ortega Tamayo, Evert Hidaldo Cruz, su hijo Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara --agredido hace apenas una hora por cuatro agentes del Ministerio del Interior, golpeado, multado arbitrariamente-- y yo decidimos comenzar ya la huelga de hambre. Otros activistas se irán sumando", ha relatado.



Ferrer ha indicado que "este es el recurso extremo al que acudimos con la intención de llamar la atención del mundo de lo que está pasando aquí en Altamira, en Santiago de Cuba. Golpean y detienen niños, golpean y detienen mujeres, a ancianos le impiden el paso, a más de 200 personas, para que no lleguen a buscar sus alimentos y/o atención médica aquí en nuestra sede nacional".



"Nos apedrean la casa a menudo (...), actos de repudio constantes, gritos, ofensas y ataques de todo tipo. Están molestando, acosando, persiguiendo a todos los vendedores en la zona para que nadie nos venda productos, lo cual es un hecho bastante grave porque aquí para poder alimentar a la familia, a los activistas, a cualquier persona, tenemos que recurrir a los vendedores de la zona, que son vulnerables a los ataques del régimen", ha añadido.



"Les están diciendo que quien nos venda cualquier producto va a ser multado y a intervenirle su negocio. Ante esta grave situación, la tiranía no nos deja otra opción que declararnos en huelga de hambre", ha remachado.



No es la primera vez que Ferrer y activistas de la UNPACU se declaran en huelga de hambre. La última vez fue en enero de este mismo año cuando reclamaron que les dejaran alimentar y ofrecer medicinas a personas necesitadas. La abandonaron cuando las fuerzas de seguridad suspendieron el asedio a la sede de la organización y vivienda de la familia del líder opositor.