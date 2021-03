Los cruceros vuelven al Caribe en junio tras larga pausa por la pandemia

Royal Caribbean ofrecerá nuevos itinerarios de siete noches con el buque Adventure of the Seas desde Nassau (Bahamas), donde tiene su puerto base, pasando por la isla privada de CocoCay y hasta la de Cozumel (México), anunció este viernes la compañía en un comunicado. EFE/Eduardo Sánchez/Archivo

Miami, 19 mar (EFE).- Dos barcos de las navieras estadounidenses Royal Caribbean y Celebrity serán los primeros en regresar al Caribe a partir del próximo junio tras una larga parálisis de la industria desde marzo de 2020, debido a la covid-19, y lo harán con pasajeros adultos y tripulación vacunados.

"Las vacunas son claramente un cambio de juego para todos nosotros, y con la cantidad de vacunas y su impacto creciendo rápidamente, creemos que comenzar con cruceros para pasajeros adultos vacunados y tripulación es la elección correcta", aseguró Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean International, con sede en Miami (EE.UU.).

Royal Caribbean ofrecerá nuevos itinerarios de siete noches con el buque Adventure of the Seas desde Nassau (Bahamas), donde tiene su puerto base, pasando por la isla privada de CocoCay y hasta la de Cozumel (México), anunció este viernes la compañía en un comunicado.

Por su parte, Celebrity Cruises, con puerto base en la turística isla de St. Maarten, anunció dos itinerarios en un crucero de lujo, el Celebrity Millennium.

Una de las rutas conecta Aruba, Curazao y Barbados, y la otra las ínsulas de Tórtola, Santa Lucía y Barbados.

Ambas líneas de cruceros informaron que contemplan exigir una prueba negativa de la covid-19.

"Estamos emocionados de volver a ofrecer unas vacaciones inolvidables en el Caribe, de forma gradual y segura", señaló Bayley.

Los pasajeros, indicó el comunicado de esta compañía, deben cumplir con los requisitos de viaje de las Bahamas, que incluye un resultado negativo del virus.

El primer ministro de las Bahamas, Hubert A. Minnis, se manifestó "especialmente complacido" de que Royal Caribbean haya elegido ese archipiélago como puerto base cuando se reanude la navegación.

"Este es verdaderamente un nuevo día para el turismo. Debería inspirar a muchas pequeñas y medianas empresas, operadores turísticos, taxistas, restaurantes y minoristas a prepararse para los días más brillantes que se avecinan", dijo Minnis.

Celebrity Cruises adelantó que su barco navegará con una tripulación vacunada y estará disponible para pasajeros adultos vacunados, así como para menores de 18 años con un resultado de prueba negativo.

Las reservas estarán a la venta a partir del próximo jueves.

La presidenta y directora ejecutiva de Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo, se manifestó satisfecha de "ofrecer a las personas la oportunidad de tener unas vacaciones seguras a bordo del revolucionario Celebrity Millennium".

"Regresar al Caribe después de más de un año fuera es un momento muy importante para nosotros. Marca el comienzo mesurado del final de lo que ha sido un tiempo excepcionalmente desafiante para todos nosotros", añadió.

En su más reciente informe, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, califica de "devastadoras" las pérdidas por la covid-19.

Señala que entre marzo y septiembre de 2020 se presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones de dólares en salarios y 518.000 puestos de trabajo debido a la pausa de las navieras.

CLIA calcula que cada día que los cruceros no están operando significa 2.500 empleos menos.

Por ahora, Royal Caribbean será la pionera a partir de mayo próximo en ofrecer en su nuevo barco, Odyssey of the Seas, cruceros desde Israel a las islas griegas y Chipre con pasajeros y tripulación completamente vacunados contra la covid-19.