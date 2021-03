CentralEl director estadounidense Spike Lee presidirá el jurado del festival de Cannes =(Fotos archivo)= París, 16 Mar 2021 (AFP) - El director estadounidense Spike Lee presidirá el jurado del festival de Cannes de 2021, convirtiéndose en la primera personalidad negra en asumir esa función, confirmaron el martes los organizadores.Lee ya debía ocupar la presidencia del jurado en 2020, pero la pandemia obligó a cancelar el mayor certamen de cine del mundo. Este año, el festival, que habitualmente se celebra en mayo, se aplazó por el mismo motivo y está previsto que tenga lugar del 6 al 17 de julio.El estadounidense es "uno de los mayores directores de su generación", indicó un comunicado oficial. "Desde hace 30 años, el infatigable Spike Lee traduce con agudeza las cuestiones de su época de una forma resueltamente contemporánea que nunca deja de lado el entretenimiento", según la nota.En una conversación grabada y colgada en Twitter, Spike Lee acepta la propuesta de presidir el jurado que le formula el delegado general del festival, Thierry Frémaux. "¡Reserve mi vuelo ahora, mi esposa y yo iremos!" para Cannes, afirma el director.Si las condiciones sanitarias lo permiten, Cannes será el primer gran festival del año en celebrarse en presencial, puesto que la mayoría de certámenes se resignaron a formatos híbridos o en línea, como Sundance y la Berlinale. Artistas negros estadounidenses -como la cineasta Ava DuVernay en 2018 y el actor Will Smith en 2017-, ya habían sido miembros del jurado de Cannes, pero esta es la primera vez que se trata del presidente.Se multiplican así las señales de que el séptimo arte empieza a dar más cabida a la diversidad racial, como lo demuestran también las nominaciones de nueve actores "no blancos" en los Óscar, anunciadas el lunes. - Figura contra la discriminación racial - Lee, de 63 años, es una figura de la lucha contra la discriminación racial y ha apoyado la carrera de numerosos cineastas afroamericanos.Este compromiso se refleja en sus películas, incluido en su último trabajo, "Da 5 Bloods: Hermanos de armas", estrenado en 2020 en Netflix, sobre un grupo de excombatientes negros de la guerra del Vietnam. Está protagonizada por Chadwick Boseman, primer superhéroe negro de Hollywood (Black Panther), fallecido en agosto de cáncer.Lee ha presentado siete de sus películas en el Festival de Cannes y fue galardonado con el Gran Premio en 2018 por "BlacKKKlansman", basada en la historia real de un policía negro que se infiltró en el Ku Klux Klan.La película, que dispara directamente contra el expresidente Donald Trump, le valió además su primer Óscar en competición, tras haber recibido una estatuilla honorífica en 2016.En Cannes, todo empezó en 1986, cuando el director presentó en la Quincena de Realizadores su primer largometraje "Nola Darling", una cinta rodada en dos semanas en blanco y negro, que acabó convirtiéndose en una serie de Netflix treinta años después. El filme fue distinguido con el Premio de la Juventud."Aquello fue mi debut en el mundo del cine. Cannes siempre ocupará un amplio lugar en mi corazón", dijo Lee en el video colgado en Twitter.Tres años después, compitió con "Haz lo que debas", en la que abordaba las tensiones raciales en el distrito neoyorquino de Brooklyn.Le siguieron "Fiebre Salvaje" (1991, en competición), "Girl 6" (1996, fuera de competición), "Summer of Sam" (1999, en la Quincena de Realizadores), "Ten Minutes Older" (2002, en la sección Una cierta mirada) y, por último, "BlacKkKlansman".Junto a su jurado, cuya composición será revelada en junio así como las películas en competición, Spike Lee se enfrentará a la ardua tarea de buscar un sucesor a "Parásitos", del surcoreano Bong Joon-ho, Palma de Oro 2019 y gran triunfadora de los Óscar 2020.Lee tomará el relevo del director mexicano Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado en 2019.bur-app/mb