UE sufre retraso en entrega de vacunas AstraZeneca, recomendada por OMS pese a temores sanitarios

Actualiza con vacunación de Lula, datos de Noruega, Honduras, Paraguay, muertes en Jordania ///Londres, 13 Mar 2021 (AFP) - El gigante farmacéutico AstraZeneca anunció el sábado un nuevo retraso en los envíos de sus vacunas anticovid-19 a la Unión Europea, un nuevo golpe a los esfuerzos para acelerar la vacunación, mientras persisten los temores sanitarios sobre este fármaco, defendido por la OMS.La compañía anglosueca alegó problemas de producción y restricciones de exportación para justificar sus retrasos.Y a ello hay que añadir las tensiones internas en el bloque europeo.Austria, República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia pidieron que los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) discutan "lo antes posible" sobre las disparidades en la distribución de vacunas."Si ese sistema se prolongara, continuaría creando y exacerbando unas enormes disparidades entre los Estados miembros de cara al verano, de modo que algunos de ellos podrían alcanzar la inmunidad de grupo en unas semanas mientras que otros estarían retrasados", escribieron en su carta los cinco mandatarios. - Suspensión de vacunación - Varios países suspendieron esta semana la aplicación del fármaco de AstraZeneca por temor a la formación de coágulos de sangre, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el viernes que no hay razón para dejar de usar esta vacuna contra el covid-19, que ha causado ya más de 2,6 millones de muertes en el planeta.Dinamarca, Noruega, Islandia y Bulgaria suspendieron por "precaución" las aplicaciones de AstraZenaca, y este sábado India anunció que llevará a cabo una revisión más profunda de los efectos secundarios de este fármaco.Noruega anunció que ha detectado hemorragias cutáneas en algunos pacientes menores de 50 años, aunque sin establecer una causa directa con el fármaco.La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) abogó el viernes por agregar alergias graves a la lista de posibles efectos secundarios de la vacuna. También la República Democrática del Congo anunció el sábado el aplazamiento de la campaña de vacunación contra el covid-19 que debía comenzar el 15 de marzo "como medida de precaución". - Reducir entregas - Respecto a los retrasos de sus entregas, AstraZeneca explicó este sábado que había decidido recurrir a sus centros de producción fuera de la UE para el suministro al bloque, pero "lamentablemente, las restricciones de exportación reducirán las entregas en el primer trimestre" y "probablemente" en el segundo, según un portavoz del grupo.AstraZeneca empezó a distribuir sus vacunas a la UE en febrero, y su objetivo era entregar 100 millones de dosis en el primer semestre de 2021 (30 millones en el primer trimestre, 70 en el segundo).La Comisión Europea quiere que antes del fin de verano boreal, el 70% de los europeos esté vacunado.- Lula vacunado - Por su parte, las autoridades sanitarias de Brasil autorizaron precisamente este viernes el uso definitivo de la vacuna de AstraZeneca, alegando que sus "beneficios superan a los riesgos". El producto de AstraZeneca ya tenía aprobación en el país sudamericano para uso de emergencia, destinado a grupos prioritarios.Su inscripción definitiva permitirá ahora utilizarlo de forma generalizada, cuando Brasil, donde el coronavirus ha dejado ya más de 275.000 fallecidos, afronta una virulenta segunda ola de la pandemia.El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de 75 años, recibió este sábado una primera dosis de la vacuna china Coronavac.Estados Unidos (más de 532.000 muertos), que ya inició en un tiempo récord su campaña de vacunación, continúa a toda velocidad, y ya ha superado los 100 millones de dosis inyectadas, cerca del 30% del total de dosis aplicadas en todo el mundo.En América Latina, Honduras recibió este sábado 48.000 dosis del fármaco de AstraZeneca. En Paraguay, policías y militares comenzaron a aplicar controles nocturnos para evitar los contagios, cuya propagación ha recrudecido en forma en los últimos 10 días.- Tragedia en Jordania - Y a pesar de los avances en las vacunaciones, las tragedias relacionadas con el tratamiento de la enfermedad siguen enlutando al mundo.Siete pacientes de covid-19 en un hospital cercano a Ammán murieron el sábado por fallos en el suministro de oxígeno, lo que provocó una gran conmoción en el país y enfureció al rey en plena reaparición de la epidemia de coronavirus en Jordania.Abdalá II, vestido con uniforme militar, acudió al hospital de Salt, a 30 km de la capital. Según las imágenes difundidas por la televisión, pidió al director que dimitiera tras expresar su descontento."¿Cómo pudo ocurrir algo así aquí? ¿Cómo es que no hay oxígeno en este hospital? Esto es inaceptable", gritó el gobernante, visiblemente enfadado, al director Abdel Razak al Khachman.burs/jz/eg -------------------------------------------------------------