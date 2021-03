Evo Morales respalda la candidatura de Verónika Mendoza a la Presidencia de Perú

En la imagen un registro de la candidata a la presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza. EFE/Eduardo Cavero/Archivo

Lima, 11 mar (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) hizo este jueves público su respaldo a la candidatura a la Presidencia de Perú de la principal líder de la izquierda peruana, Verónika Mendoza, quien se postula por el partido Juntos por el Perú (JP).

En una conversación transmitida por redes sociales, Mendoza destacó que sus principales propuestas en esta campaña electoral coinciden con los grandes hitos del mandato presidencial de Morales en Bolivia, como son una nueva Constitución y la nacionalización de los recursos naturales, especialmente del gas.

El exmandatario boliviano consideró que el momento de crisis e incertidumbre política que atraviesa Perú desde los últimos comicios de 2016 es similar al que afrontaba Bolivia cuando él ganó sus primeras elecciones, en 2005.

"Duele mucho ver a un país vecino donde una gestión acabe con dos o tres presidentes. Así era aquí antes que yo llegue al Gobierno. Cinco presidentes en cinco años", rememoró Morales.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) agregó que para llegar al poder y pasar del "Estado colonial al Estado plurinacional" fue clave la unidad.

"Nuestra lucha no era por una reivindicación social, sino por un cambio estructural, pensando en una Bolivia soberana, digna y productiva. Cuando planteamos cambios estructurales, nos decían que los campesinos no podíamos hacer política", indicó Morales.

"Ni se imagina, hermana. El primero de mayo del 2006 no me tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos. A partir de ese momento cambió la situación económica del país. De los 13 años en la Presidencia, seis fuimos primeros de Sudamérica en crecimiento económico", agregó.

"NOS LLAMAN TERRORISTAS"

Por su parte, Verónika Mendoza lamentó que cuando en Perú plantean lo mismo escuchan a "quienes desde el poder se oponen y anuncian caos" e incluso los "llaman terroristas".

"La experiencia de ustedes demostró que no ha sido así. La nacionalización del gas permitió mayor estabilidad y crecimiento económico", apostilló Mendoza, que se conectó desde la ciudad de Puno, ubicada a orillas del lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia.

"Este año cumplimos el bicentenario de nuestra independencia y es como si estuviéramos en plena colonia. Tenemos gas en Camisea que explotan desde hace 15 años para llevárselo a México, Japón y Europa y los pueblos del sur de Cusco y Puno hasta ahora no recibimos una sola gota", remarcó.

PROYECTO DE GAS BOLIVIANO EN PERÚ

En ese punto, Morales recordó el acuerdo que suscribió con el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) para que el gas boliviano llegase a la región peruana de Puno.

"Podemos retomar el acuerdo y ahí ganan las familias, porque uno quiere ganar las elecciones para que la gente humilde se beneficie. Aquí estamos por la patria y no estamos solamente por la plata", aseveró Morales.

El exgobernante boliviano destacó que con los recursos naturales nacionalizados pudo atender a las personas más vulnerables, como con la entrega de una pensión de 350 bolivianos (unos 50 dólares) para las personas de la tercera edad.

"¿Qué nos plantean los privatizadores? Estado mínimo, enano, que solo regule y no invierta, y de dónde va a ganar divisas un Estado que no invierte. ¿Con qué plata va a atender la demanda del pueblo?", se preguntó Morales.

LITIO A AMBOS LADOS DE LA FRONTERA

Mendoza y Morales también coincidieron en que el Estado se haga cargo de explotar y dar valor agregado a los importantes yacimientos de litio que tienen ambos países.

La candidata a la Presidencia de Perú aseguró que mucha gente, sobre todo en Puno, donde está el litio peruano, le pide que en esta oportunidad el país sea soberano y decida qué hacer con ese metal.

"Ojalá no nos quedemos en la explotación de la materia prima y podamos darle un valor agregado", dijo Mendoza sobre una de las ideas que más promueve Morales precisamente en Bolivia.

El ex jefe de Estado boliviano insistió, además, en su teoría de que en 2019 fue víctima de un golpe de Estado para evitar que Bolivia industrialice su litio.

"Imagínese, hermana Verónika a Perú, Bolivia y Argentina con su litio industrializado. Es el futuro energético. De aquí a poco tiempo nosotros podemos poner el precio del litio para todo el mundo", apuntó Morales.

"No aceptan que los países llamados subdesarrollados demos el valor agregados a nuestros recursos naturales. Solo nos quieren para llevarse nuestra materia prima", añadió.

UNA CONSTITUCIÓN REFUNDACIONAL

Asimismo, Mendoza afirmó que "la pandemia ha revelado cuán perverso era este sistema y modelo, porque en Perú hubo crecimiento económico por los altos precios de los minerales, pero eso se quedó en los bolsillos de muy pocos a costa de rematar nuestras riquezas, debilitar el Estado y depredar la naturaleza".

"Vamos tomando consciencia de que no somos pobres, sino todo lo contrario, somos riquísimos, bendecidos por la pachamama y como en Bolivia un pueblo con una identidad muy fuerte. Lo tenemos todo para salir adelante. Lo único que nos falta es un Gobierno del pueblo", dijo.

Señaló que, por ese motivo, reivindica "la necesidad de una nueva Constitución, pero no puede ser una como las de siempre, hecha con una clase política que vive de espaldas a nuestra gente".

Mendoza alegó que, "a 200 años de la independencia del poder colonial, es tiempo de ejercer realmente soberanía sobre lo nuestro y tener un Estado que nos garantice lo mínimo: educación, salud y vivienda".