El artista puertorriqueño Jhay Cortez lanza un nuevo sencillo para su próximo disco

El cantante puertorriqueño Jhay Cortez. EFE/Raúl Caro Cadenas/Archivo

San Juan, 12 mar (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez, una de las grandes estrellas de la nueva generación del reguetón, lanzó este viernes "Christian Dior", su nuevo sencillo de su próximo álbum, "Timelezz".

El tema "Christian Dior" fue producido por Tainy, considerado el máximo productor musical del movimiento urbano a nivel mundial, según informaron este viernes los representantes de Cortez en un comunicado de prensa.

El sencillo viene acompañado de un video musical dirigido por Fernando Lugo.

"Christian Dior" se une así a "Dime a Ve", otro sencillo que se incluirá en "Timelezz".

La canción estrena justo después de su anterior sencillo certificado Oro por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA), "Kobe En LA".

La nueva canción de Cortez también coincide con el anuncio de que interpretará "Dákiti" en los premios Grammy anglosajones de este año junto a Bad Bunny.

La entrega de estos premios se llevará a cabo el próximo domingo en Los Ángeles (EE.UU.).

El tema "Dákiti", incluido en el disco más reciente de Bad Bunny, "El Último Tour del Mundo" y en el que colabora el también artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez, lleva 18 semanas número 1 en el listado de Hot Latin Song de los Billboard Latin Charts.

Además, se convirtió en la canción más importante del mundo al alcanzar los primeros puestos en los listados Billboard Hot 100, Spotify Top 200 y Apple Music General.

Igualmente, estuvo tres semanas número uno en el chart de Latin Rhythm Airplay de Billboard.

Con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify, Corte cuenta con más de 6.000 millones de reproducciones combinadas en las plataformas musicales.

Cortez también participó como invitado en el disco más reciente de Wisin, "Los Legendarios".

En dicho álbum, Cortez se unió a Wisin en el tema "Fiel".

En "Los legendarios" colaboran otras figuras estelares del género urbano, entre los que figuran Ozuna, Nicky Jam, Sech, Lunay, Rauw Alejandro, Zion, Mike Towers y Miky Woodz.

Cortez es además ganador de varios premios Grammy, entre ellos, uno que ganó en 2018 por Mejor Álbum Urbano por su trabajo en el álbum "Vibras" del colombiano J Balvin.

También recibió una serie de premios por parte de ASCAP incluyendo Canción del Año por "I Like It" con Cardi B y J Balvin, "Criminal" y "No Es Justo".

Mientras, su álbum debut, "Famouz" (2019), ha estado en los primeros diez del listado Hot Latin Albums en Billboard durante más de 70 semanas.