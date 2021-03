Fútbol.- La Corte Penal Federal de Suiza dictamina que el fiscal del 'caso FIFA' fue "más allá de sus competencias"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La FIFA indicó este jueves que la Corte Penal Federal de Suiza (FCC) dictaminó que el fiscal Stefan Keller "actuó ilegalmente al extender su investigación más allá de sus competencias" en el caso que atañe al ente que gobierna el fútbol mundial.



Keller fue designado el año pasado para investigar reuniones no reveladas entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el exfiscal general suizo Michael Lauber, pero en diciembre llamó a Infantino para ser investigado por el uso de un jet privado reservado por la FIFA.



Keller afirmó que en ese momento había "indicios claros de conducta criminal" por parte de Infantino, pero la FIFA dijo que el fallo de la corte dejó "en claro que esta declaración infundada y difamatoria se hizo sobre la base de un acto de investigación que en sí mismo era ilegal, nulo y sin valor".



De esta forma, la FIFA dijo que Keller "aún no ha entrevistado al presidente de la FIFA después de nueve meses" y "comenzó a investigar cosas que no tienen nada que ver con su mandato designado". El fallo de la FCC significa que las declaraciones de testigos proporcionadas a Keller más allá de su mandato inmediato son nulas y deben eliminarse de su investigación.