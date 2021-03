David Beckham le pide a su mujer que se aleje de su firma de moda

10/07/2020 David y Victoria Beckham, una de las parejas más glamourosas, en una fiesta celebrada en Londres EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Hace unos meses se publicaba en los medios de comunicación internacionales una posible crisis sentimental entre David y Victoria Beckham, algo que sorprendía muchísimo y que hacía saltar todas las alarmas entre los seguidores del matrimonio que no podían creerse que uno de los amores más importantes pudiese estar en riesgo.



Hoy, todos los medios recogen otra noticia que nos ha dejado boquiabiertos. Y es que David Beckham podría haber pedido a su mujer que se apartase del mundo de la moda por las pérdidas económicas que está suponiendo la firma de esta en el matrimonio. Según el medio 'Heat World', fuentes cercanas a la pareja han asegurado que este consejo se ha producido entre los dos tortolitos.



Según estas fuentes, el negocio de Victoria Beckham lleva años provocando grandes pérdidas económicas. Es por eso por lo que el futbolista le ha pedido a su mujer que se retire del mundo de la moda, algo que habría molestado mucho a la modelo y que finalmente se ha negado a hacer.



"Él no entiende por qué ella no cambia de dirección, dice que no puede seguir financiando su negocio porque no puede arriesgar su fortuna, y su futuro depende de ello" confiesan estas fuentes al ya citado medio internacional... pero parece que todo va a continuar igual y Victoria Beckham continuará con su carrera como diseñadora.