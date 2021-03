Irán/EEUU.- Austin asegura que EEUU hará "lo necesario" para responder a los ataques con cohetes en Irak

22/01/2021 El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha remarcado este domingo que el país hará "lo necesario" para defenderse, tras los recientes ataques con cohetes en Irak, mientras todavía trabajan para conocer la identidad de los responsables de los mismos.



"Atacaremos, si eso es lo que pensamos que debemos hacer en el momento y lugar que elijamos", ha explicado Austin en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC, en la que ha supuesto su primera entrevista en una cadena nacional.



Austin no ha culpabilizado a nadie de los ataques, ya que "queremos asegurarnos de que, nuevamente, entendemos quién es responsable de esto" y todavía trabajan en identificar a los autores, "todavía estamos desarrollando la inteligencia".



No obstante, Irán debe saber "que vamos a defender a nuestras tropas y que nuestra respuesta será meditada, será apropiada".



La semana pasada, el miércoles, fue atacada con 10 cohetes una base aérea en Irak que albergaba a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en el país. En la base se encuentran muchos de los 2.500 soldados estadounidenses que todavía permanecen en Irak.



Aunque ningún miembro de las fuerzas armadas resultó herido, un contratista civil estadounidense murió de un ataque cardíaco mientras se refugiaba del ataque.



El suceso tuvo lugar días después de un ataque aéreo de Estados Unidos contra posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en la frontera siria, en respuesta a los últimos ataques con proyectiles por parte de milicias apoyadas por Irán contra instalaciones internacionales en el país.



La base de Ain al Assad fue objetivo el año pasado de un ataque con misiles por parte de Irán en respuesta a la muerte del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en un bombardeo estadounidense en el aeropuerto de Bagdad.



ARABIA SAUDÍ Y CHINA



También se ha referido el responsable del Departamento de Defensa a las relaciones con Arabia Saudí, para reiterar que las relaciones entre Estados Unidos y la nación árabe seguirán siendo buenas, aunque serán "un poco diferentes".



"Pero creo que sólo porque tengas una buena relación estratégica con un aliado o socio, no significa que no puedas exigirle responsabilidades por varias cosas", ha añadido, en alusión al reciente informe publicado por Washington sobre la muerte del periodista crítico Yamal Jashogi, en el que responsabiliza al rey heredero saudí, Mohamed bin Salmán.



Para Austin, Arabia Saudí es "un socio estratégico en la región", por lo que tienen que trabajar juntos para "asegurarse de que logramos nuestras metas y objetivos". "Vamos a liderar con nuestros valores, pero vamos a proteger nuestros intereses", ha incidido.



También entre los temas que más preocupan a la Administración de Joe Biden destaca China, de quien Austin ha asegurado que están tratando de "cerrar la ventaja competitiva de la que siempre hemos disfrutado" con la acumulación militar.