La romántica felicitación de Álvaro Morata a Alice Campello por su 26 cumpleaños

05/03/2021 Alice Campello y Álvaro Morata, en una imagen de archivo EUROPA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ITALIA



MADRID, 5 (CHANCE)



Alice Campello celebra hoy su 26 cumpleaños y lo hace en uno de los mejores momentos de su vida. Enamorada de Álvaro Morata, con quien forma una de las parejas más atractivas y estables del mundo del fútbol, triunfando como modelo - las marcas se la rifan por su belleza y su dulzura tanto en su Italia natal como en España, donde también es muy popular por su relación con el futbolista - y con la familia numerosa que siempre soñó.



Después de su romántica boda en Venecia en 2017, en verano de 2018 llegaban sus mellizos, Alessandro y Leonardo, que pronto cumplirán tres años y que hacen las delicidas de Alice y Morata con su simpatía y sus travesuras. El pasado mes de septiembre la pareja daba la bienvenida a su tercer hijo, también niño, Edoardo, que se ha convertido en el juguete de la casa y del que la modelo y el futbolista presumen a través de sus redes sociales a menudo.



Felices en Turín desde finales del pasado verano, cuando Álvaro abandonó el Atlético de Madrid y fichó por la Juventus, la pareja acaba de pasar por un momento complicado a causa de los problemas de salud que ha sufrido el futbolista recientemente. Y es que Morata tiene citomegalovirus, una infección crónica cuyos síntomas suelen ser leves y pasajeros, pero bastante molestos. Una enfermedad que padece el 50% de la población pero que pocas veces se hace latente como en el caso del delantero, que sufrió mareos y desmayos de los que afortunadamente está muy recuperado y que no afectan a su carrera deportiva.



Esta mañana Morata ha querido ser de las primeras personas en felicitar a Alice por su 26 cumpleaños y demostrarle lo enamorado que está de ella y, nada más levantarse, le ha dedicado unas preciosas palabras a través de su cuenta de Instagram que os desvelamos a continuación: "En cuanto te vi me volví loco por ti. Apenas te conocí te dije que te convertirías en mi esposa, la madre de mis hijos, pero sobre todo una mujer maravillosa con quien compartir alegrías y tristezas. Estoy orgulloso de ti y me siento el hombre más afortunado de tenerte. Feliz cumpleaños amor de mi vida".



Una declaración de amor en toda regla que ha acompañado con algunas preciosas imágenes de ambos que reflejan lo enamoradísimos que están Alice y Morata desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en el año 2015 y que hoy celebran, con sus tres hijos, el 26 cumpleaños de la italiana con una fiesta familiar en Turín.