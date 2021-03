AMP.- EEUU/Rusia.- Estados Unidos pondrá nuevas sanciones a Rusia por Navalni esta semana

22/02/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACT



El Departamento de Estado trabaja "estrechamente" con la UE al respecto de las sanciones



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos pondrá nuevas sanciones a Rusia por el arresto y posterior encarcelamiento del activista ruso Alexei Navalni durante esta semana, según ha adelantado la cadena de televisión CNN.



En caso de materializarse, serán las primeras sanciones que la Administración de Joe Biden imponga sobre Rusia, así como las primeras de Estados Unidos por este caso, ya que el expresidente Donald Trump no impuso ninguna por el intento de asesinato del activista, que se atribuye a los servicios secretos rusos.



Con estas medidas, Biden seguiría la estela de la Unión Europea, que este lunes ha aprobado nuevas sanciones contra cuatro altos funcionarios por el caso.



De hecho, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha señalado que Estados Unidos ha estado trabajando "de forma extraordinariamente estrecha" con la UE en la cuestión de Rusia y los Derechos Humanos.



Price ha añadido que no le gustaría hablar "de las medidas que la UE pueda tener previstas" ni de las que "podamos tomar nosotros", pero "basta con decir que nos hemos coordinado muy estrechamente".



Aunque el portavoz no ha querido detallar ninguna fecha concreta para el anuncio de estas medidas, ha asegurado que desde la Administración Biden han abordado el asunto de Navalni como un "reto urgente".



Además, ha insistido en que "Rusia debe liberar a los detenidos por ejercer sus Derechos Humanos. Eso incluye a Navalni", ya que su detención tiene "una motivación política".



El Kremlin niegan las versiones que le atribuyen cualquier intento de haber asesinado al disidente, que fue detenido a su regreso al país tras cinco meses convaleciente del envenenamiento en Alemania y encarcelado por violar la libertad condicional.



Durante la semana pasada fue trasladado a una colonia penitenciaria para cumplir los dos años y medio que le quedan de una condena por fraude.