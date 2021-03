Ciencia.-Así eran los primeros primates

01/03/2021 Poco después de la extinción de los dinosaurios, los primeros primates arcaicos conocidos, como la nueva especie Purgatorius mckeeveri que se muestra en primer plano, se diferenciaron rápidamente de su competencia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ANDREY ATUCHIN



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio documenta la evidencia fósil más antigua conocida de primates, e ilustra cómo se separaron de sus competidores tras la desaparición de los dinosaurios.



Un equipo de 10 investigadores de todo Estados Unidos analizó varios fósiles de Purgatorius, el género más antiguo de un grupo de los primeros primates conocidos llamados plesiadapiforms. Estos antiguos mamíferos eran de cuerpo pequeño y consumían dietas especializadas de insectos y frutas que variaban según la especie.



Estos especímenes recién descritos son fundamentales para comprender la ascendencia de los primates y pintan una imagen de cómo la vida en la tierra se recuperó después del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años que acabó con todos los dinosaurios, excepto las aves, y condujo al surgimiento de los mamíferos.



Gregory Wilson Mantilla, profesor de biología de la Universidad de Washington y curador de paleontología de vertebrados en el Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington, codirigió el estudio con Stephen Chester del Brooklyn College y la City University of New York. El equipo analizó los dientes fosilizados encontrados en el área de Hell Creek en el noreste de Montana. Se estima que los fósiles, que ahora forman parte de las colecciones del Museo de Paleontología de la Universidad de California, tienen una antigüedad de 65,9 millones de años, unos 105.000 a 139.000 años después del evento de extinción masiva.



Basándose en la edad de los fósiles, el equipo estima que el antepasado de todos los primates, incluidos los plesiadapiformes y los primates actuales como lémures, monos y simios, probablemente surgió en el Cretácico Superior y vivió junto a grandes dinosaurios.



"Es alucinante pensar en nuestros antepasados primates arcaicos más antiguos", dijo Wilson Mantilla. "Fueron algunos de los primeros mamíferos en diversificarse en este nuevo mundo posterior a la extinción masiva, aprovechando las frutas y los insectos en el dosel del bosque".



Los fósiles incluyen dos especies de Purgatorius: Purgatorius janisae y una nueva especie descrita por el equipo llamada Purgatorius mckeeveri. Tres de los dientes encontrados tienen características distintas en comparación con cualquier especie de Purgatorius previamente conocida y llevaron a la descripción de la nueva especie.



Purgatorius mckeeveri lleva el nombre de Frank McKeever, quien fue uno de los primeros residentes del área donde se descubrieron los fósiles, y también de la familia de John y Cathy McKeever, quienes desde entonces han apoyado el trabajo de campo donde se descubrió el espécimen más antiguo de esta nueva especie. .



"Este fue un estudio realmente genial del cual ser parte, particularmente porque proporciona más evidencia de que los primeros primates se originaron antes de la extinción de los dinosaurios no aviares", dijo en un comunicado el coautor Brody Hovatter, un estudiante graduado de la Universidad de Washington en Ciencias de la Tierra y el Espacio. "Se volvieron muy abundantes dentro de un millón de años después de esa extinción".



"Este descubrimiento es emocionante porque representa la aparición más antigua de primates arcaicos en el registro fósil", dijo Chester. "Se suma a nuestra comprensión de cómo los primeros primates se separaron de sus competidores tras la desaparición de los dinosaurios".